Шедевру Бетховена исполнилось 200 лет: уникальную девятую симфонию должен услышать каждый (видео)

Выдающийся немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен был последним представителем "венской классической школы". В наследство потомкам он оставил сверхмощные симфонии, увертюры, сонаты и концерты. Последняя завершенная - девятая симфония Бетховена - уникальна, ведь в ней впервые использовали хоровое пение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о создании этой удивительной музыкальной композиции, а также предлагает послушать, как именно она звучит.

Когда и как Бетховен создавал девятую симфонию

Музыковеды утверждают, что идея написать девятую симфонию вынашивалась задолго до выхода произведения "в мир", а первые ее наброски датируются 1815 годом.

С тех пор Бетховен создал не одну ее версию.

"Девятая симфония не является, как принято считать, сразу завершенным и неизменным произведением... Это, скорее, работа в процессе... Можно сказать, что в течение 12 лет Бетховен неоднократно, по разным поводам, выпускал в свет авторизованную им версию", - рассказала музыковед Беате Ангелика Краус из Архива Бетховена (исследовательского отдела Дома Бетховена в Бонне, где композитор родился в декабре 1770 года).

Финальная же версия Симфонии №9 ор.125 Бетховена, ре минор, была завершена в 1824 году. Она состоит из четырех основных частей:

Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Molto vivace

Adagio molto e cantabile

Финал (имеет сложную структуру) - на слова "Оды к радости" немецкого писателя и философа Фридриха Шиллера

Кое-кто отмечает также, что симфония была написана по заказу тогдашнего Лондонского филармонического общества (ныне - Королевского филармонического общества). Исходя из этого премьера должна была состояться в Англии.

Однако 30 "фанатов" написали композитору письмо с просьбой исполнить произведение сначала в городе Вена в Австрии. Краус отметила, что исследователи уже давно знают "об этом письме от февраля 1824 года".

"Но сейчас оно предстает в другой перспективе - многие из подписавших его были в тесном контакте с Бетховеном... Публика часто воспринимает Бетховена как гения-одиночку, который самостоятельно создавал замечательные произведения, хотя на самом деле он работал с численной командой", - добавила эксперт.

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (иллюстрация: en.wikipedia.org)

Какие музыкальные инструменты "прописал" Бетховен в этой симфонии

Девятая симфония была написана для двойного состава симфонического оркестра (за исключением флейты пикколо, контрафагота, трех тромбонов и расширенной ударной секции):

деревянные духовые (2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, а также флейта пикколо и контрафагот - в четвертой части)

медные духовые (4 валторна, 2 трубы, 3 тромбона)

ударные (литавры, а также бас-барабан, треугольник и тарелки - в четвертой части)

струнные (I и II скрипки, альты, виолончели, контрабасы)

Кроме того, четвертая часть (финал) включает в себя также смешанный хор и четырех солистов (сопрано, альт, тенор, баритон).

Продолжительность музыкального произведения - более 70 минут.

Интересные факты о девятой симфонии Бетховена