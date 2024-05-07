Шедевру Бетховена исполнилось 200 лет: уникальную девятую симфонию должен услышать каждый (видео)
Выдающийся немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен был последним представителем "венской классической школы". В наследство потомкам он оставил сверхмощные симфонии, увертюры, сонаты и концерты. Последняя завершенная - девятая симфония Бетховена - уникальна, ведь в ней впервые использовали хоровое пение.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о создании этой удивительной музыкальной композиции, а также предлагает послушать, как именно она звучит.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Britannica, DW.com, Wikipedia.
Когда и как Бетховен создавал девятую симфонию
Музыковеды утверждают, что идея написать девятую симфонию вынашивалась задолго до выхода произведения "в мир", а первые ее наброски датируются 1815 годом.
С тех пор Бетховен создал не одну ее версию.
"Девятая симфония не является, как принято считать, сразу завершенным и неизменным произведением... Это, скорее, работа в процессе... Можно сказать, что в течение 12 лет Бетховен неоднократно, по разным поводам, выпускал в свет авторизованную им версию", - рассказала музыковед Беате Ангелика Краус из Архива Бетховена (исследовательского отдела Дома Бетховена в Бонне, где композитор родился в декабре 1770 года).
Финальная же версия Симфонии №9 ор.125 Бетховена, ре минор, была завершена в 1824 году. Она состоит из четырех основных частей:
- Allegro ma non troppo, un poco maestoso
- Molto vivace
- Adagio molto e cantabile
- Финал (имеет сложную структуру) - на слова "Оды к радости" немецкого писателя и философа Фридриха Шиллера
Кое-кто отмечает также, что симфония была написана по заказу тогдашнего Лондонского филармонического общества (ныне - Королевского филармонического общества). Исходя из этого премьера должна была состояться в Англии.
Однако 30 "фанатов" написали композитору письмо с просьбой исполнить произведение сначала в городе Вена в Австрии. Краус отметила, что исследователи уже давно знают "об этом письме от февраля 1824 года".
"Но сейчас оно предстает в другой перспективе - многие из подписавших его были в тесном контакте с Бетховеном... Публика часто воспринимает Бетховена как гения-одиночку, который самостоятельно создавал замечательные произведения, хотя на самом деле он работал с численной командой", - добавила эксперт.
Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (иллюстрация: en.wikipedia.org)
Какие музыкальные инструменты "прописал" Бетховен в этой симфонии
Девятая симфония была написана для двойного состава симфонического оркестра (за исключением флейты пикколо, контрафагота, трех тромбонов и расширенной ударной секции):
- деревянные духовые (2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, а также флейта пикколо и контрафагот - в четвертой части)
- медные духовые (4 валторна, 2 трубы, 3 тромбона)
- ударные (литавры, а также бас-барабан, треугольник и тарелки - в четвертой части)
- струнные (I и II скрипки, альты, виолончели, контрабасы)
Кроме того, четвертая часть (финал) включает в себя также смешанный хор и четырех солистов (сопрано, альт, тенор, баритон).
Продолжительность музыкального произведения - более 70 минут.
Интересные факты о девятой симфонии Бетховена
- Девятая симфония Бетховена считается первым вокально-инструментальным произведением в этом жанре - первой симфонией, где используется пение.
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Во время написания девятой симфонии Бетховен практически полностью потерял слух.
- Знаменитый финальный смешанный хор девятой симфонии с "Одой к радости" символизирует мир и международное понимание.
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Тема финала девятой симфонии легла в основу Гимна Европы, принятого в 1972 году и ставшего одним из символов Европы.
- Инструментальная версия девятой симфонии - официальный гимн Европейского Союза с 1985 года.
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Рукопись девятой симфонии попала в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО как "Память мира" - символ культуры и человечества.
- Исполнение девятой симфонии превратилось в новогоднюю традицию в Японии (при этом количество исполнителей может достигать 10 000 человек).
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На следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года девятая симфония прозвучала под дирижированием украинки Оксаны Лынив.
- Некоторые верят в "проклятие девятой симфонии" - будто бы любой композитор (начиная с Бетховена), напишущий девятую симфонию, вскоре умрет.
Напомним, ранее мы рассказывали о 15 свежих украинских песнях, которые никого не оставят равнодушным.
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