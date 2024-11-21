Щоденні звички, які підступно руйнують ваше тіло після 50 років

Якщо ви хочете, щоб ваші 50 були золотими роками, настав час почати серйозно ставитися до здоров’я. Все залежить від вашого світогляду та того, наскільки добре ви доглядаєте за собою. Навіть якщо ви протягом багатьох років нехтували своїм здоров’ям, ще є час взяти його під контроль.

Про повсякденні звички, які руйнують ваше здоров’я після 50 років та від яких варто якомога швидше відмовитися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Відсутність фізичних вправ

Після 50 років силові тренування мають вирішальне значення для підтримки здоров’я кісток і м’язів.

Все наше тіло потребує регулярних і правильних випробувань. Якщо ми не хочемо, щоб наші кістки стали крихкими, нам потрібно навантажувати наше тіло. Наші м’язи, сухожилля та все, що їх оточує, стануть міцнішими, і ми почуватимемося краще.

Коли наше тіло міцніше, наші м’язи пружні, а ІМТ там, де він повинен бути, ми можемо пересуватися в просторі легше, з набагато більшою плавністю. Це може повністю змінити наше мислення.

Переїдання

Ваші потреби в калоріях змінюються після 50, переконайтеся, що ви їсте правильну кількість.

З віком нам потрібно менше щоденних калорій, оскільки наш метаболізм природним чином починає сповільнюватися. Оскільки вам не потрібно так багато калорій, ті калорії, які ви споживаєте, стають дуже важливими. Ваш раціон після 50 років повинен включати різноманітні здорові продукти, багаті поживними речовинами. Додайте щоденні вправи, і ви станете на шляху до вищої якості життя та кращої незалежності з віком.

Мало сну

Сон важливий для гарного самопочуття та здорового старіння після 50 років, тому, якщо у вас є погані звички спати, настав час позбутися їх. Переконайтеся, що у вас є хороша звичка спати щодня.

З віком наш стиль сну починає зменшуватися до 23-годинного циклу дня. Ви почнете прокидатися раніше, без будильника. Можливо, ви не зможете спати так допізна, як раніше, тож пливіть за течією. Відпочивайте в один і той же час щодня і відпочивайте якомога більше.

Куріння і алкоголь

Можливо, вам вдалося уникнути надмірного куріння та вживання алкоголю у свої 20 років, але чим довше ви продовжуєте це робити, тим більше шкоди можуть завдати ці звички. Відмовтеся від тютюну в усіх формах. Це може бути ваш останній шанс зменшити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Ризик інсульту нормалізується після п’яти років відмови від куріння. Через 10 років ризик раку легенів зменшується вдвічі, ніж у курців. Також уникайте алкоголю.

Уникання лікарів

Чоловіки особливо схильні уникати візиту до лікаря, але дуже важливо регулярно проходити огляди та профілактичні огляди. Один зі способів піклуватися про себе - отримати регулярний медичний догляд у віці 50 років.