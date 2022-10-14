Щоб застуда не застала зненацька: основні ознаки нестачі вітаміну С

Вашому організму не вистачає вітаміну С, якщо:

Кровоточать ясна

На шкірі є червоні крапки (петехії)

З'являються яскраво-червоні волосяні фолікули (перифолікулярний крововилив), особливо на ногах.

У вас суха, груба, шкіра, що лущиться.

На стегнах і сідницях "гусяча" шкіра, на руках із червонуватим відтінком (фолікулярний кератоз)

Часта кровотеча з носа

Повільно гояться рани, довго "сидять" плями постакне

Як зазначає фахівець, всі ці симптоми можуть вказувати не лише на нестачу вітаміну С, оскільки вони неспецифічні. Вони також можуть сигналізувати про інші проблеми в організмі.

"До речі, за хімічною структурою молекула вітаміну С дуже схожа на молекулу глюкози. І якщо ви вживаєте багато цукру, то засвоюватись організмом насамперед буде глюкоза. Тому у людей, які їдять багато солодкого, зазвичай є дефіцит вітаміну С", - підкреслила лікар.

Вона зазначила, що курці мають дефіцит вітаміну С майже завжди.

"Вітамін С у великій кількості знаходиться у надниркових залозах і витрачається на виробництво стресових гормонів. Також вітамін С вкрай важливий для вироблення імунних клітин лейкоцитів, для синтезу колагену, для стінок капілярів. Натуральний вітамін С - найпотужніший антиоксидант", - пояснила Фіалкова.

За її словами, аскорбінова кислота аптечного випуску - це синтетична форма, яка не є повноцінним вітаміном С. Найчастіше такий вітамін роблять із сірчаної кислоти та кукурудзяного крохмалю.

У природі аскорбінова кислота немає сама собою, вона лише частина комплексу вітаміну С. І вилікувати, наприклад, цингу, звичайної аскорбінової кислотою неможливо.

Аскорбінова кислота підвищує в організмі вільнорадикальне окислення, а значить може лише посилювати можливі запальні стани.

Фахівець рекомендує при нестачі цього вітаміну налягати не на препарати з аптеки, а на продукти, багаті на вітамін С. І до списку таких продуктів входять не тільки цитрусові, а ще: