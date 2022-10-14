Щоб застуда не застала зненацька: основні ознаки нестачі вітаміну С

Організм людини більш схильний до простудних захворювань і вірусів, якщо у нього є брак вітамінів і зокрема - вітаміну С.
Які ознаки вказують на нестачу цього вітаміну, розповіла лікар-терапевт Тіана Фіалкова.
Вашому організму не вистачає вітаміну С, якщо:
Як зазначає фахівець, всі ці симптоми можуть вказувати не лише на нестачу вітаміну С, оскільки вони неспецифічні. Вони також можуть сигналізувати про інші проблеми в організмі.
"До речі, за хімічною структурою молекула вітаміну С дуже схожа на молекулу глюкози. І якщо ви вживаєте багато цукру, то засвоюватись організмом насамперед буде глюкоза. Тому у людей, які їдять багато солодкого, зазвичай є дефіцит вітаміну С", - підкреслила лікар.
Вона зазначила, що курці мають дефіцит вітаміну С майже завжди.
"Вітамін С у великій кількості знаходиться у надниркових залозах і витрачається на виробництво стресових гормонів. Також вітамін С вкрай важливий для вироблення імунних клітин лейкоцитів, для синтезу колагену, для стінок капілярів. Натуральний вітамін С - найпотужніший антиоксидант", - пояснила Фіалкова.
За її словами, аскорбінова кислота аптечного випуску - це синтетична форма, яка не є повноцінним вітаміном С. Найчастіше такий вітамін роблять із сірчаної кислоти та кукурудзяного крохмалю.
У природі аскорбінова кислота немає сама собою, вона лише частина комплексу вітаміну С. І вилікувати, наприклад, цингу, звичайної аскорбінової кислотою неможливо.
Аскорбінова кислота підвищує в організмі вільнорадикальне окислення, а значить може лише посилювати можливі запальні стани.
Фахівець рекомендує при нестачі цього вітаміну налягати не на препарати з аптеки, а на продукти, багаті на вітамін С. І до списку таких продуктів входять не тільки цитрусові, а ще:
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