Щоб усмішка була білосніжною. Що в жодному разі не можна їсти після чистки зубів

Стоматологи рекомендують професійне чищення зубів більшості пацієнтів, адже воно не тільки покращує естетику зубів, але й зменшує кількість бактерій у ротовій порожнині та знижує ймовірність запалення ясен. Водночас важливо знати - що можна робити після чистки зубів, а чого категорично не варто.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно робити після чистки зубів, чого не варто, а також які продукти можна та не можна вживати, аби зберегти зуби красивими й здоровими.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: D.Ante, Dr.Smile, OCTA Dental Clinic.
Згідно з рекомендаціями лікарів, після професійної чистки зубів кожному пацієнтові необхідно:
Впродовж перших днів після професійної чистки зубів стоматологи радять дотримуватися низки основних правил.
Не палити - щонайменше одразу після процедури. Оскільки куріння впливає на колір емалі, варто постаратися якомога довше утримуватися від цієї шкідливої звички.
Крім того, лікарі радять звести до мінімуму кількість перекурів у перші два-три дні після чистки.
Не полоскати ротову порожнину концентрованими трав'яними настоями - навіть попри больові відчуття та кровоточивість ясен.
Трав'яні лікувальні розчини є зазвичай корисними, проте вони одночасно можуть вплинути на колір зубів - вони потемніють. Виходячи з цього експерти радять проконсультуватися з лікарем і підібрати спеціальний препарат чи ополіскувач (який допоможе і не вплине на відтінок зубів).
Дотримуватися так званої "білої дієти" - не вживати "фарбуючих" (штучних і натуральних) та кислих продуктів, аби вберегти білизну зубів та їхнє здоров'я.
На думку спеціалістів, так звана "біла дієта" дозволить на довше зберегти ефект від чистки зубів - прибиратиме наліт, збагачуватиме тканини необхідними вітамінами й сприятливо впливатиме на емаль.
Дотримуватися її радять у період від 3 до 14 днів - залежно від специфіки проведеної процедури, індивідуальних потреб та уподобань. В цілому, чим довше людина матиме такий раціон, тим довше зуби зберігатимуть білий відтінок.
У межах "білої дієти" можна їсти:
Водночас не можна впродовж щонайменше 2-3 днів після чистки зубів їсти такі продукти:
Крім того, впродовж перших кількох днів після процедури не радять вживати занадто холодну чи занадто гарячу їжу, аби уникнути "контрасту" температур.
Експерти наголошують: якщо ну дуже сильно хочеться випити чаю або кави, зробити це найкраще через трубочку (аби мінімізувати контакт напою з емаллю зубів). Після цього потрібно обов'язково ретельно прополоскати рот водою або ополіскувачем.
Насамкінець, якщо людина щодня користується помадою або блиском для губ, у перші кілька днів після чистки зубів радять утриматись також і від цього.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 симптомів тяжкого "стоматологічного" стану, коли навіть знеболююче не допоможе.
Читайте також, про головну помилку під час чищення зубів, яку допускає кожен.