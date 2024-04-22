Чтобы улыбка была белоснежной. Что ни в коем случае нельзя есть после чистки зубов

Что нужно делать после чистки зубов

Согласно рекомендациям врачей, после профессиональной чистки зубов каждому пациенту необходимо:

не пить и не есть в течение нескольких часов после процедуры

заменить зубную щетку (во избежание попадания бактерий и воспаления десен)

подобрать щадящую зубную пасту (лучше выбрать низкоабразивную пасту с высоким содержанием фтора и кальция)

использовать специальные гели и мази (в течение первых нескольких дней после процедуры), с противовоспалительным и заживляющим эффектом

соблюдать правила гигиены полости рта (тщательно чистить зубы дважды в день и пользоваться после еды щадящим ополаскивателем, флоссом или ирригатором)

скорректировать рацион из мягкой и твердой пищи (чтобы наполнить организм полезными веществами - кальцием, калием, магнием, фосфором и т.п., а также избегать мягкого налета на зубах)

соблюдать так называемую "белую диету" (избегать красителей, некоторых напитков и кислых пищевых продуктов)

своевременно посещать консультации врача

Чего нельзя делать после чистки зубов

В течение первых дней после профессиональной чистки зубов стоматологи советуют придерживаться ряда основных правил.

Не курить - как минимум сразу после процедуры. Поскольку курение влияет на цвет эмали, следует постараться как можно дольше воздерживаться от этой вредной привычки.

Кроме того, врачи советуют свести к минимуму количество перекуров в первые два-три дня после чистки.

Не полоскать полость рта концентрированными травяными настоями - даже несмотря на болевые ощущения и кровоточивость десен.

Травяные лечебные растворы обычно полезны, однако они одновременно могут повлиять на цвет зубов - они потемнеют. Исходя из этого эксперты советуют проконсультироваться с врачом и подобрать специальный препарат или ополаскиватель (который поможет и не повлияет на оттенок зубов).

Соблюдать так называемую "белую диету" - не употреблять "красящих" (искусственных и натуральных) и кислых продуктов, чтобы уберечь белизну зубов и их здоровье.

Что можно и нельзя есть после чистки зубов

По мнению специалистов, так называемая "белая диета" позволит дольше сохранить эффект от чистки зубов - будет убирать налет, обогащать ткани необходимыми витаминами и благоприятно влиять на эмаль.

Соблюдать ее советуют в период от 3 до 14 дней - в зависимости от специфики проводимой процедуры, индивидуальных потребностей и предпочтений. В целом, чем дольше у человека будет такой рацион, тем дольше зубы будут сохранять белый оттенок.

В пределах "белой диеты" можно есть:

овощи - белую фасоль, белую спаржу, белокочанную капусту, белую редьку, кабачки, баклажаны (без кожуры), картофель, чеснок, корень петрушки, цветную капусту

фрукты - бананы, яблоки

молочные продукты - сыр (моцарелла, камамбер и т.п.), натуральный йогурт, молоко, сливочное масло, кефир, пахту (обезжиренные сливки), сметану

мясо - курицу, индейку

рыбу и морепродукты - белую рыбу (треску, палтус и т.п.), креветки, мидии

злаковые (зерновые) продукты - белые макароны, белый рис, пшено, овсяные хлопья, рисовые лепешки, ячмень, белый хлеб

напитки - негазированную воду, кокосовую воду, белое вино

В то же время нельзя в течение по крайней мере 2-3 дней после чистки зубов есть следующие продукты:

"разноцветные" овощи - свеклу, морковь, помидоры, красную капусту, перец, кукурузу, брокколи, шпинат

фрукты и ягоды - голубику, виноград (особенно темный), малину, клубнику, клюкву, вишню

молочные продукты - сыры и сырки со специями, фруктовые йогурты, мороженое с красителями и т.п.

специи (имеющие "красящий" эффект) - карри, сладкий перец, острый перец, куркуму, чили, корицу и т.п.

мясо и мясные продукты - красное мясо, нарезки, колбасы

злаковые (зерновые) продукты - коричневый рис, цельнозерновые макароны, черный хлеб

напитки - чай, кофе, розовое и красное вино, сладкие газированные напитки

другие продукты - супы, темные соусы, шоколад, какаосодержащие продукты

кислые продукты, маринованные и квашеные овощи

Кроме того, в течение первых нескольких дней после процедуры не советуют употреблять слишком холодную или слишком горячую пищу во избежание "контраста" температур.

Эксперты отмечают: если ну очень сильно хочется выпить чая или кофе, сделать это лучше всего через трубочку (чтобы минимизировать контакт напитка с эмалью зубов). После этого нужно обязательно тщательно прополоскать рот водой или ополаскивателем.

В заключение, если человек ежедневно пользуется помадой или блеском для губ, в первые несколько дней после чистки зубов советуют воздержаться и от этого.