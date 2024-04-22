Чтобы улыбка была белоснежной. Что ни в коем случае нельзя есть после чистки зубов

Стоматологи рекомендуют профессиональную чистку зубов большинству пациентов, ведь она не только улучшает эстетику зубов, но и уменьшает количество бактерий в полости рта и снижает вероятность воспаления десен. В то же время, важно знать - что можно делать после чистки зубов, а чего категорически не стоит.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно делать после чистки зубов, чего делать не стоит, а также какие продукты можно и нельзя употреблять, чтобы сохранить зубы красивыми и здоровыми.
При подготовке материала были использованы следующие источники: D. Ante, Dr. Smile, OCTA Dental Clinic.
Согласно рекомендациям врачей, после профессиональной чистки зубов каждому пациенту необходимо:
В течение первых дней после профессиональной чистки зубов стоматологи советуют придерживаться ряда основных правил.
Не курить - как минимум сразу после процедуры. Поскольку курение влияет на цвет эмали, следует постараться как можно дольше воздерживаться от этой вредной привычки.
Кроме того, врачи советуют свести к минимуму количество перекуров в первые два-три дня после чистки.
Не полоскать полость рта концентрированными травяными настоями - даже несмотря на болевые ощущения и кровоточивость десен.
Травяные лечебные растворы обычно полезны, однако они одновременно могут повлиять на цвет зубов - они потемнеют. Исходя из этого эксперты советуют проконсультироваться с врачом и подобрать специальный препарат или ополаскиватель (который поможет и не повлияет на оттенок зубов).
Соблюдать так называемую "белую диету" - не употреблять "красящих" (искусственных и натуральных) и кислых продуктов, чтобы уберечь белизну зубов и их здоровье.
По мнению специалистов, так называемая "белая диета" позволит дольше сохранить эффект от чистки зубов - будет убирать налет, обогащать ткани необходимыми витаминами и благоприятно влиять на эмаль.
Соблюдать ее советуют в период от 3 до 14 дней - в зависимости от специфики проводимой процедуры, индивидуальных потребностей и предпочтений. В целом, чем дольше у человека будет такой рацион, тем дольше зубы будут сохранять белый оттенок.
В пределах "белой диеты" можно есть:
В то же время нельзя в течение по крайней мере 2-3 дней после чистки зубов есть следующие продукты:
Кроме того, в течение первых нескольких дней после процедуры не советуют употреблять слишком холодную или слишком горячую пищу во избежание "контраста" температур.
Эксперты отмечают: если ну очень сильно хочется выпить чая или кофе, сделать это лучше всего через трубочку (чтобы минимизировать контакт напитка с эмалью зубов). После этого нужно обязательно тщательно прополоскать рот водой или ополаскивателем.
В заключение, если человек ежедневно пользуется помадой или блеском для губ, в первые несколько дней после чистки зубов советуют воздержаться и от этого.
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