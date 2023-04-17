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Щоб паски не черствіли. Як зберегти святкову випічку надовго

Фото: Як зберегти довше свіжими паски (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Свято Великодня в Україні відбулося 16 квітня. Звичайно, після нього залишається багато пасок, які хочеться зберегти свіжими.

Експерт із харчування в Telegram Наталія Мазурик розповіла, що потрібно зробити, щоб випічка надовго залишалася м'якою.

Що зробити, щоб паски не черствіли

  • Якщо ви пекли паски у паперових формах – не знімайте їх повністю. Це допоможе випічці довше не черствіти.
  • Покладіть паску в поліетиленовий пакет, а пакет у холодильник. Тільки не на нижню полицю.
  • Кілька шарів марлі промочіть ромом або коньяком, закутайте паску, покладіть у пакет і відправте у прохолодне місце.
  • Загорніть паску в рушник (або поліетиленовий пакет) і покладіть в каструлю, закрийте її кришкою.

Також пам'ятайте, щоб паска не черствіла раніше часу, її слід зберігати в герметичній упаковці без доступу до повітря. Як і звичайний хліб, випічку можна залишити як за кімнатної температури, так і в холодильнику.

Чи можна зберігати паски в морозилці?

Паски бажано заморожувати на 5-6 день після приготування, а якщо ви правильно їх зберігали (у щільному поліетиленовому пакеті, темному прохолодному місці або холодильнику), то можна і на 7-8 день заморозити цю традиційну випічку.

Раніше ми також писали, як зберігати паску так, щоб вона не черствіла.

Крім того, розповідали, якими натуральними фарбниками фарбувати яйця без шкоди здоров'ю.

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