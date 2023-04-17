Щоб паски не черствіли. Як зберегти святкову випічку надовго

Свято Великодня в Україні відбулося 16 квітня. Звичайно, після нього залишається багато пасок, які хочеться зберегти свіжими.

Що зробити, щоб паски не черствіли

Якщо ви пекли паски у паперових формах – не знімайте їх повністю. Це допоможе випічці довше не черствіти.

Покладіть паску в поліетиленовий пакет, а пакет у холодильник. Тільки не на нижню полицю.

Кілька шарів марлі промочіть ромом або коньяком, закутайте паску, покладіть у пакет і відправте у прохолодне місце.

Загорніть паску в рушник (або поліетиленовий пакет) і покладіть в каструлю, закрийте її кришкою.

Також пам'ятайте, щоб паска не черствіла раніше часу, її слід зберігати в герметичній упаковці без доступу до повітря. Як і звичайний хліб, випічку можна залишити як за кімнатної температури, так і в холодильнику.

Чи можна зберігати паски в морозилці?

Паски бажано заморожувати на 5-6 день після приготування, а якщо ви правильно їх зберігали (у щільному поліетиленовому пакеті, темному прохолодному місці або холодильнику), то можна і на 7-8 день заморозити цю традиційну випічку.