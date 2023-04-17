Чтобы паски не черствели. Как сохранить праздничную выпечку надолго

Праздник Пасхи в Украине состоялся 16 апреля. Естественно, после него остается много пасок, которые хочется сохранить свежими.

Эксперт по питанию в Telegram Наталия Мазурик рассказала, что нужно сделать, чтобы выпечка надолго оставалась мягкой.

Что сделать, чтобы паски не черствели

Если вы пекли паски в бумажных формах - не снимайте их полностью. Это поможет выпечке дольше не черстветь.

Положите паску в полиэтиленовый пакет, а пакет в холодильник. Только не на нижнюю полку.

Несколько шаров марли промочите ромом или коньяком, закутайте паску, положите в пакет и отправьте в прохладное место.

Заверните паску в полотенце (или в полиэтиленовый пакет) и положите в кастрюлю, закройте ее крышкой.

Также помните, чтобы паска не черствела раньше времени, ее следует хранить в герметичной упаковке без доступа к воздуху. Как и обычный хлеб, выпечку можно оставить как при комнатной температуре, так и в холодильнике.

Можно ли хранить паски в морозилке?

Паски желательно замораживать на 5-6 день после приготовления, а если вы правильно их хранили (в плотном полиэтиленовом пакете, темном прохладном месте или холодильнике), то можно и на 7-8 день заморозить эту традиционную пасхальную выпечку.