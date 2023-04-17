Чтобы паски не черствели. Как сохранить праздничную выпечку надолго

Праздник Пасхи в Украине состоялся 16 апреля. Естественно, после него остается много пасок, которые хочется сохранить свежими.
Эксперт по питанию в Telegram Наталия Мазурик рассказала, что нужно сделать, чтобы выпечка надолго оставалась мягкой.
Также помните, чтобы паска не черствела раньше времени, ее следует хранить в герметичной упаковке без доступа к воздуху. Как и обычный хлеб, выпечку можно оставить как при комнатной температуре, так и в холодильнике.
Паски желательно замораживать на 5-6 день после приготовления, а если вы правильно их хранили (в плотном полиэтиленовом пакете, темном прохладном месте или холодильнике), то можно и на 7-8 день заморозить эту традиционную пасхальную выпечку.
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