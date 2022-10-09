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Щоб кожна його клітина кричала від болю: Притула зробив жорстке побажання Путіну

Фото: Притула зробив жорстке побажання Путіну (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сергій Притула, відомий український шоумен та волонтер, розповів, як він готується до можливого ядерного удару і якої смерті він бажає Володимиру Путіну.

Про це він розповів в інтерв'ю для проєкту "Грунт ".

За словами волонтера, він має у фонді керівника служби безпеки Андрія. Він єдиний з оточення Сергія Притули, хто серйозно підійшов до можливого ядерного удару.

"Оскільки всі ходять "хі-хі" та "ха-ха", "якщо прилетить не буде боляче", чи жарти зі Щекавицею. Я розумію, що це захисна реакція. Якби українці не жартували на цій війні, вони просто збожеволіли", - підкреслив Притула.

Він розповів, що його начальник безпеки підготував два бомбосховища, і одне з них якраз – на випадок ядерного прильоту. Андрій військовий і розуміється на цьому, тому знає, які можуть бути масштаби й скільки доведеться залишатися в укритті. Він розповів Притулі протокол поведінки після ядерного удару, як рухатися, скільки потрібно пересидіти, де переодягатися і таке інше.

"Я слухав це все – інформація корисна, але думав: Господи Боже, невже це реальність?! Невже ми на повному серйозі у 2022 році, у XXI столітті говоримо про можливий ядерний удар? Тільки через те, що ми це обговорюємо, Путіна треба прив'язати за ноги до двох сосен, або ялинок, або берізок - і відпустити. Щоб розірвало до е*ені матері", - висловився волонтер.

Він також зізнався, що побоюється, що смерть Путіна буде спокійною і руки міжнародного правосуддя можуть просто не дістатися. Для того, щоб його як злочинця видали для покарання за всі воєнні злочини, потрібно щоб влада у РФ повністю змінилася.

"А як ти його дістанеш? Хто поїде в бункер діставати через всю Росію? Представляти картину, як українські війська беруть у кільце Кремль, а Путін зі Скабєєвою випивають отруту у своєму кабінеті - теж досить інфантильно", - вважає Притула.

Проте волонтер побажав Путіну померти у болях – за все, що він завдав українському народу.

"Але, якщо бачити бумеранг всього зла, яке ти зробив людям, то я думаю, що він мав би згнити зсередини. Хотілося б, щоб було дуже боляче. Бо жодна людина, яка загинула на цій війні, жодна дитина, у якого немає ручки чи ніжки, жодна мама, яка втратила дитину чи народжувала у бомбосховищі, не заслужили переживати такий біль.

За що ти, сволота, це все з нами зробив? Тому дуже хотілося б, щоб йому було дуже боляче. Щоб кожна клітка кричала від болю. Я дуже щиро бажаю йому вмирати у страшних муках", - побажав Сергій Притула.

До речі, раніше ми писали про те, що Притула зізнався, що у нього сльози викликає і чи готовий він до мобілізації.

А також ми розповідали про те, що журналіст назвав спосіб, яким може померти Путін.

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Сергій Притула