Чтоб каждая его клетка кричала от боли: Притула сделал жесткое пожелание Путину

По словам волонтера, у него в фонде есть руководитель службы безопасности Андрей. Он единственный из окружения Сергея Притулы, кто серьезно подошел к возможному ядерному удару.

"Так как все ходят "хи-хи" и "ха-ха", "если прилетит не будет больно", или шутки с Щекавицей. Я понимаю, что это защитная реакция. Если бы украинцы не шутили на этой войне, они просто сошли с ума", - подчеркнул Притула.

Он рассказал, что его начальник безопасности подготовил два бомбоубежища, и одно из них как раз - на случай ядерного прилета. Андрей военный и разбирается в этом, поэтому знает, какие могут быть масштабы и сколько придется оставаться в укрытии. Он рассказал Притуле протокол поведения после ядерного удара, как двигаться, сколько нужно пересидеть, где переодеваться и так далее.

"Я слушал это все - информация полезная, но думал: Господи Боже, неужели это реальность?! Неужели мы на полном серьезе в 2022 году, в XXI столетии говорим о возможном ядерном ударе? Только из-за того, что мы это обсуждаем, Путина нужно привязать за ноги к двум соснам, или елок, или березок - и отпустить. Чтоб разорвало к е*ени матери", - высказался волонтер.

Он также признался, что опасается, что смерть Путина будет спокойной и руки международного правосудия могут до него просто не добраться. Для того чтобы его, как преступника выдали для наказания за все военные преступления, нужно чтобы власть в РФ полностью поменялась.

"А как ты его достанешь? Кто поедет в бункер доставать через всю Россию? Представлять картину, как украинские войска берут в кольцо Кремль, а Путин со Скабеевой выпивают отраву в своем кабинетике - тоже достаточно инфантильно", - считает Притула.

Однако волонтер пожелал Путину умереть в болях - за все, что он причинил украинскому народу.

"Но, если видеть бумеранг всего зла, которое ты сделал людям, то я думаю, что он должен был бы сгнить изнутри. Хотелось бы, чтобы было очень больно. Так как ни один человек, который погиб на этой войне, ни один ребенок, у которого нет ручки или ножки, ни одна мама, которая потеряла ребенка или рожала в бомбоубежище, не заслужили переживать такую боль.

За что ты, сволочь, это все с нами сделал? Поэтому очень хотелось бы, чтобы ему было максимально больно. Чтоб каждая его клетка кричала от боли. Я очень искренне желаю ему умирать в страшных муках", - пожелал Сергей Притула.