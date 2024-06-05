Щоб не бути подряпаним: як мити кота і чи дійсно це треба робити

Коли треба мити кота

Існує декілька причин, чому вашому коту може знадобитися купання:

зовнішні паразити, наприклад, блохи;

в'їдливий бруд або речовини, такі як фарба чи сік;

зниження здатності доглядати за собою через вік або вагу;

у кота довга шерсть, яка легко збирає бруд;

у вас безшерстий кіт, тому шкірне сало (масляниста речовина, що виробляється організмом для захисту та зволоження шкіри) не вбирається.

Не існує встановленої частоти купання котів, хоча занадто часте купання може призвести до вимивання корисних олій з їхньої шерсті.

Довгошерстим котам, наприклад, персам, може знадобитися частіший грумінг, щоб їхня шерсть залишалася блискучою, чистою и без ковтунів.

Короткошерстим котам достатньо щотижневого розчісування і періодичного купання, коли вони забруднюються.

Не існує встановленої частоти купання котів, хоча занадто часте купання може призвести до вимивання корисних олій з їхньої шерсті.

Як помити кота (ілюстрація: Freepik)

Як помити кота правильно

Щоб зменшити дискомфорт від миття в улюбленця, існують певні кроки.

Розчешіть шерсть кота і підстрижіть кігті

Перед тим, як мити улюбленця, розчешіть його, щоб видалити сплутану шерсть та зайве сміття. Підстригання кігтів допоможе вам уникнути подряпин.

Дайте коту час звикнути

Перед купанням витратьте час на те, щоб привчити кота до води. Крім того, використовуючи ніжні дотики, теплу воду і ласощі, ви підвищуєте шанси на те, що ваш кіт буде терпіти і, можливо, навіть отримувати задоволення від купання.

Нанесіть трохи води на шерсть і лапи кота, коли він підійде до ванни. Обов'язково говоріть з ним заспокійливим голосом і пропонуйте ласощі. Можливо, вам доведеться зробити це кілька разів, щоб улюбленець звикнув до води.

Підготуйте місце для миття

Місце, де ви миєте кота, має бути відносно невисоким, щоб він не поранився, якщо спробує стрибнути або втекти. Хороша ідея - покласти на підлогу рушник, за який кіт може вхопитися поруч з ванною або умивальником - таким чином коту буде спокійніше.

Перевірте, чи комфортно вашому коту у ванні або під душем. Деякі коти, здається, не проти ванни, і для таких котів ванна або швидке миття можуть бути простішими. Для кошенят і маленьких котів найкраще підійде раковина. Більших котів можна мити у ванні.

Перевірте температуру води

Вода, якою ви миєте кота, не повинна бути занадто теплою або холодною. Коти люблять воду кімнатної температури.

Тримайте кота міцно, але м'яко

Обережно притримуйте улюбленця за загривок - чим комфортніше і безпечніше тваринка почувається, тим краще. Кіт, який відчуває себе в безпеці, дозволить себе помити легше, ніж переляканий.

Обережно намочіть кота

Повільно починайте мити кота. Якщо кота потрібно помити повністю, почніть з намочування лап, потім перейдіть до лап і, зрештою, до тіла. Проте не мочіть морду кота.

Розгляньте серветки для домашніх тварин

Якщо ваша кішка забруднилася в одному місці, замість води скористайтеся серветкою для тварин. Серветки зазвичай ефективніші, швидші та менш грубі, ніж мочалки чи губки.

Нанесіть шампунь

Намильте шерсть кота шампунем, уникаючи потрапляння в очі та вуха. Перевірте на етикетці, чи потрібно розбавляти мило водою. Ретельно промийте шерсть - залишки мила можуть викликати подразнення шкіри.

Висушіть кота

Рушники можуть бути ефективними після миття кота. Для довгошерстих котів спробуйте загорнути і потримати їх, оскільки розтирання може сплутати їхню шерсть. Фен на низькій температурі також може допомогти, якщо ваш кіт добре його переносить.