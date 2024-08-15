На що звернути увагу під час вибору ігрового ПК: ключові фактори

Що таке ігровий ПК

Насправді, ігровий ПК - це просто ПК, але він не такий, як більшість інших комп'ютерів.

У той час як звичайний ПК може запускати офісне програмне забезпечення, переглядати інтернет та виконувати базове редагування фотографій або відео, типовий ПК не може запускати більш ніж прості ігри з низькою роздільною здатністю.

Якщо ви хочете грати в сучасні ігри на своєму ПК, важливо вибрати ігрову систему зі спеціалізованим обладнанням для ігрових цілей.

Хоча звичайний ПК може запускати деякі базові чи старі ігри, для запуску останніх новинок вам потрібна виділена відеокарта та потужніше обладнання. Сьогоднішні топові ігри є одним із найскладніших обчислювальних завдань, які може виконати комп'ютер.

Скільки має коштувати ігровий ПК

Можна витратити 500 доларів на бюджетний ігровий ПК, а також можна витратити 5000 доларів на висококласний ігровий ПК. Зрештою, це залежить від вас і від того, скільки ви хочете заплатити.

Чим більше ви витратите, тим більша ймовірність того, що ви інвестуєте у високоякісні компоненти. Це означає, що ігровий ПК може прослужити довше, тому для майбутнього захисту розумно витратити трохи більше грошей.

Однак це не завжди практично. Якщо у вас обмежений бюджет, ви все одно можете зробити хороші інвестиції та отримати відмінний ігровий ПК.

Якщо вам потрібна конкретна кількість, то від 1500 до 2000 доларів дозволять більшості людей придбати хороший ігровий ПК, особливо під час сезонних розпродажів.

Яка відеокарта має бути на ігровому ПК

Найбільш критичним компонентом будь-якого ігрового ПК є його графічна (відео) карта. Вона є серцем того, що дозволяє грати в ігри з високою роздільною здатністю і з максимально можливою кількістю графічних функцій. Вона також вважаються одним із найдорожчих компонентів.

Шукайте карту, яка підходить для гри, з роздільною здатністю 1080p як мінімум з можливістю 4K залежно від бюджету, найбільш потужний процесор GPU та максимальний обсяг відеопам'яті, який ви можете собі дозволити.

Дві компанії виробляють відеокарти: AMD та Nvidia. В даний час Nvidia пропонує найкращі відеокарти з графічними картами RTX 40. Якщо гроші не мають значення, то GeForce RTX 40 SUPER Series - найкраща відеокарта, але при покупці ігрового ПК ви, швидше за все, зіткнетеся з лінійкою RTX 3060 або 3070.

Якщо ви хочете грати в ігри з роздільною здатністю 4K, з високими або ультрависокими налаштуваннями графіки, RTX 40-серія зазвичай є найкращим вибором.

Якщо у вас обмежений бюджет, все ще варто звернути увагу на AMD із серією RX 7000. Ці карти підходять для ігор з роздільною здатністю 4K або 1080p в залежності від вибраної карти.

Чим вище число, тим краще, зазвичай, карта. Наприклад, серія GeForce RTX 30 старша за серію GeForce RTX 40. Серія 30, як і раніше, буде запускати останні ігри, але для отримання найкращої якості слід інвестувати в карту серії RTX 40.

Відеокарта серії 30 зазвичай коштує приблизно на 300 доларів дешевше, ніж відеокарта серії GeForce RTX 40, але при покупці в якості настільної системи чекайте, що вона буде приблизно на 200 доларів дорожчою, щоб купити останню відеокарту RTX 40-серії.

Ціни часто коливаються через глобальний дефіцит мікросхем, що триває.

Зрештою, подивіться, скільки пам'яті на карті. Відеокарта з 12 ГБ оперативної пам'яті, швидше за все, працюватиме краще, ніж з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Відеопам'ять, також відома як VRAM (відеопам'ять з довільним доступом), є особливим типом оперативної пам'яті, яка працює виключно для підтримки графічної карти вашого комп'ютера, а не для будь-якої іншої його частини.

На відміну від звичайної оперативної пам'яті, ви не можете оновити її пізніше. Більший об'єм VRAM означає, що ваша відеокарта може швидше отримати доступ до таких деталей, як текстури гри або інші ефекти, ніж при меншому обсязі.

Який процесор та оперативна пам'ять мають бути в ігровому ПК

Intel та AMD - це два варіанти при виборі ігрового ПК. В даний час найпотужніші процесори для ігор варіюються в залежності від цінового діапазону. Як і у випадку з відеокартами, як правило, чим вище число, тим краще обчислювальна потужність.

Процесор, також званий центральним процесором, насправді є мозком вашого комп'ютера. Він відповідає за інтерпретацію та виконання майже всього, що відбувається на вашому екрані. Його швидкість та ядра впливають на те, наскільки швидко він працює та виконує завдання.

Ядра - це процесори всередині процесорів. Більшість з них мають від чотирьох до восьми ядер.

Оперативна пам'ять комп'ютера працює приблизно так само, як відеопам'ять, але замість того, щоб допомагати процесору відеокарти, вона допомагає основному процесору. Чим більше оперативної пам'яті у вас є, тим краще ваша система може отримувати тимчасову інформацію, підвищуючи швидкість та продуктивність.

Коли доходить до оперативної пам'яті, вам потрібно 16 ГБ пам'яті. Середній ПК може виконувати багатозадачність відносно добре з 8 ГБ пам'яті. Однак 16 ГБ - це мінімум, необхідний для ігор, тому що ігри набагато вибагливіші, ніж перегляд інтернету або використання офісного програмного забезпечення.

Не вся оперативна пам'ять однакова. Перевірте швидкість та тип оперативної пам'яті. DDR5 - це остання і найшвидша оперативна пам'ять, але багато систем використовують DDR4. Уникайте всього, що нижче за DDR4.

Для процесорів Intel необхідно, щоб оперативна пам'ять працювала на частоті 3200 МГц для максимальної продуктивності, тоді як системи AMD можуть впоратися з 3600 МГц.

Повільніша оперативна пам'ять буде працювати, але ваш ПК може відчувати вузькі місця при спробі обробити всю інформацію, і продуктивність може знизитися.

Який тип жорсткого диска має бути в ігровому ПК

Більшість ігрових ПК використовують твердотільні накопичувачі (SSD) для зберігання даних. Якщо ви бачите такий, який пропонує лише звичайне сховище на жорсткому диску, не купуйте його. Єдиний виняток - якщо ігровий ПК пропонує і SSD, і жорсткий диск (HDD).

Сховище SSD - один із найпростіших способів підвищити продуктивність ігрового ПК. Ваш комп'ютер може зчитувати файли швидше, скорочуючи час завантаження ігор та підвищуючи продуктивність.

Важливо переконатися, що ви купуєте якнайбільше місця для зберігання SSD. Деякі ігрові ПК пропонують лише 256 ГБ SSD-сховища, і з огляду на те, що новітні ігри, такі як Call of Duty: Modern Warfare III, вимагають більше 100 ГБ простору, ви не зможете одночасно встановити багато ігор.