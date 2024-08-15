На что обратить внимание при выборе игрового ПК: ключевые факторы

Что такое игровой ПК

По сути, игровой ПК - это просто ПК, но он не такой, как большинство других компьютеров.

В то время как обычный ПК может запускать офисное программное обеспечение, просматривать интернет и выполнять базовое редактирование фотографий или видео, типичный ПК не может запускать более чем простые игры с низким разрешением.

Если вы хотите играть в современные игры на своем ПК, важно выбрать игровую систему со специализированным оборудованием для игровых целей.

Хотя обычный ПК может запускать некоторые базовые или старые игры, для запуска последних новинок вам нужна выделенная видеокарта и более мощное оборудование. Сегодняшние топовые игры являются одними из самых сложных вычислительных задач, которые может выполнить компьютер.

Сколько должен стоить игровой ПК

Можно потратить 500 долларов на бюджетный игровой ПК, а также можно потратить 5000 долларов на высококлассный игровой ПК. В конечном счете это зависит от вас и от того, сколько вы хотите заплатить.

Чем больше вы потратите, тем больше вероятность того, что вы инвестируете в высококачественные компоненты. Это означает, что игровой ПК может прослужить дольше, поэтому для будущей защиты разумно потратить немного больше денег.

Однако это не всегда практично. Если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете сделать хорошие инвестиции и получить отличный игровой ПК.

Если вам нужно конкретное число, то от 1500 до 2000 долларов позволят большинству людей приобрести хороший игровой ПК, особенно во время сезонных распродаж.

Какая видеокарта должна быть на игровом ПК

Самым критическим компонентом любого игрового ПК является его графическая (видео) карта. Она являются сердцем того, что позволяет вам играть в игры с высоким разрешением и с максимально возможным количеством графических функций. Она также считаются одним из самых дорогих компонентов.

Ищите карту, подходящую для игры с разрешением 1080p как минимум с возможностью 4K в зависимости от бюджета, наиболее мощный процессор GPU и максимальный объем видеопамяти, который вы можете себе позволить.

Две компании производят видеокарты: AMD и Nvidia. В настоящее время Nvidia предлагает лучшие видеокарты с графическими картами RTX 40. Если деньги не имеют значения, то GeForce RTX 40 SUPER Series - лучшая видеокарта, но при покупке игрового ПК вы, скорее всего, столкнетесь с линейкой RTX 3060 или 3070.

Если вы хотите играть в игры с разрешением 4K, с высокими или ультравысокими настройками графики, RTX 40-серия обычно является лучшим выбором.

Если у вас ограниченный бюджет, все еще стоит обратить внимание на AMD с серией RX 7000. Эти карты подходят для игр с разрешением 4K или 1080p в зависимости от выбранной вами карты.

Чем выше число, тем лучше, как правило, карта. Например, серия GeForce RTX 30 старше серии GeForce RTX 40. Серия 30 по-прежнему будет запускать последние игры, но для получения наилучшего качества следует инвестировать в карту серии RTX 40.

Видеокарта серии 30 обычно стоит примерно на 300 долларов дешевле, чем видеокарта серии GeForce RTX 40, но при покупке в качестве настольной системы ожидайте, что она будет примерно на 200 долларов дороже, чтобы купить последнюю видеокарту RTX 40-серии.

Цены часто колеблются из-за продолжающегося глобального дефицита микросхем.

Наконец, посмотрите, сколько памяти на карте. Видеокарта с 12 ГБ оперативной памяти, скорее всего, будет работать лучше, чем с 8 ГБ оперативной памяти.

Видеопамять, также известная как VRAM (видеопамять с произвольным доступом), представляет собой особый тип оперативной памяти, которая работает исключительно для поддержки графической карты вашего компьютера, а не для любой другой его части.

В отличие от обычной оперативной памяти, вы не можете обновить ее позже. Больший объем VRAM означает, что ваша видеокарта может быстрее получать доступ к таким деталям, как текстуры игры или другие эффекты, чем при меньшем объеме.

Какой процессор и оперативная память должны быть в игровом ПК

Intel и AMD - это два варианта при выборе игрового ПК. В настоящее время самые мощные процессоры для игр варьируются в зависимости от вашего ценового диапазона. Как и в случае с видеокартами, как правило, чем выше число, тем лучше вычислительная мощность.

Процессор, также называемый центральным процессором, по сути является мозгом вашего компьютера. Он отвечает за интерпретацию и выполнение почти всего, что происходит на вашем экране. Его скорость и ядра влияют на то, насколько быстро он работает и выполняет задачи.

Ядра - это как процессоры внутри процессоров. Большинство из них имеют от четырех до восьми ядер.

Оперативная память компьютера работает примерно так же, как видеопамять, но вместо того, чтобы помогать процессору видеокарты, она помогает основному процессору. Чем больше оперативной памяти у вас есть, тем лучше ваша система может извлекать временную информацию, повышая скорость и производительность.

Когда дело доходит до оперативной памяти, вам нужно 16 ГБ памяти. Средний ПК может выполнять многозадачность относительно хорошо с 8 ГБ памяти. Однако 16 ГБ - это минимум, необходимый для игр, потому что игры намного требовательнее, чем просмотр интернета или использование офисного программного обеспечения.

Не вся оперативная память одинакова. Проверьте скорость и тип оперативной памяти. DDR5 - это самая последняя и самая быстрая оперативная память, но многие системы используют DDR4. Избегайте всего, что ниже DDR4.

Для процессоров Intel вам необходимо, чтобы оперативная память работала на частоте 3200 МГц для максимальной производительности, в то время как системы AMD могут справиться с 3600 МГц.

Более медленная оперативная память будет работать, но ваш ПК может испытывать узкие места при попытке обработать всю информацию, и производительность может снизиться.

Какой тип жесткого диска должен быть в игровом ПК

Большинство игровых ПК используют твердотельные накопители (SSD) для хранения данных. Если вы видите такой, который предлагает только обычное хранилище на жестком диске, не покупайте его. Единственное исключение - если игровой ПК предлагает и SSD, и жесткий диск (HDD).

Хранилище SSD - один из самых простых способов повысить производительность игрового ПК. Ваш компьютер может считывать файлы быстрее, сокращая время загрузки игр и повышая производительность.

Важно убедиться, что вы покупаете как можно больше места для хранения SSD. Некоторые игровые ПК предлагают только 256 ГБ SSD-хранилища, и с учетом того, что новейшие игры, такие как Call of Duty: Modern Warfare III, требуют более 100 ГБ пространства, вы не сможете одновременно установить много игр.