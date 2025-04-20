Що зробити з яйцями після Великодня: 5 рецептів, які ніколи не набриднуть

Яєчний салат

Салат із яєць - це швидкий, смачний і ситний варіант для сніданку, перекусу або легкої вечері.

Приготувати цей швидкий яєчний салат можна всього за кілька хвилин, що робить його чудовим вибором для тих, хто цінує простоту і смак.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яйця курячі - 3 шт

- 3 шт вершковий сир - 300 г

- 300 г цибуля порей -1 шт.

-1 шт. паприка мелена - за смаком

- за смаком сіль

Викладіть вершковий сир у салатницю та очистіть добре вимиту цибулю-порей. Дрібно наріжте її білу частину і невеликий шматок зеленої частини.

Перекладіть порей у салатницю і добре розмішайте вершковий сир із цибулею.

Після цього дрібно наріжте відварені яйця. Викладіть їх у салатницю, додай сіль і паприку, дуже обережно перемішайте.

Яєчний салат (фото: Deposit photos)

Фаршировані яйця з тунцем

Знадобляться такі інгредієнти:

тунець консервований в олії -1 банка (185 г)

яйця - 6 шт.

сир Маскарпоне - 50 г

сіль

приправа до риби - 1 ч. л.

куркума - 2 ч. л.

шпинат заморожений - 60 г

бурякова пудра

Почистіть відварені яйця, розріжте навпіл та вийміть жовтки. Білки опускаємо приблизно на 30 хвилин в розчин куркуми, бурякової пудри та шпинату.

Поки фарбуються яйця, готуємо начинку. До жовтків додаємо тунець разом з олією та все переминаємо виделкою.

Додаємо вершковий сир, він придасть приємну вершкову нотку.

Начинку пробуємо та, за потребою, додаємо сіль. А також додаємо приправу для риби. Все перемішуємо до однорідності. Білки обсушуємо на паперових рушниках та начиняємо.

Фаршировані яйця з тунцем (фото: cookpad.com)

М'ясний рулет з яйцем

Для такої смачної та незвичної страви знадобиться:

м'ясний фарш - 500 г

яйце у фарш - 1 шт.

шт. яйця у начинку - 5 шт.

сир - 100 г

цибуля - 1 шт.

шт. петрушка - до смаку

рисове або кукурудзяне борошно - 20 г

часник сушений або свіжий

кунжут для присипки

У фарш додаємо яйце, натираємо на тертці цибулю, солимо, додаємо часник та приправи до смаку. Добре перемішуємо та "відбиваємо" в мисці.

Відварюємо яйця, охолоджуємо і натираємо на великій тертці. Зелень дрібно нарізаємо, а сир натираємо на тертці.

На харчову плівку або силіконовий килимок розподіляємо фарш прямокутної форми завтовшки 1 см. Розподіляємо рівномірно по всьому фаршу сир, зелень та відварені яйця.

Допомагаючи собі харчовою плівкою скручуємо фарш у рулет та перекладаємо на пергамент.

Присипаємо кунжутом і відправляємо в розігріту духовку на 30-40 хвилин при 180 градусах.

М'ясний рулет з яйцем (фото: cookpad.com)

Буряковий салат з яйцем

Інгредієнти:

буряк варений - 2 шт.

- 2 шт. яйця курячі - 3 шт.

- 3 шт. зубки часнику - 1 шт.

- 1 шт. майонез - за смаком

- за смаком сіль

Добре вимийте яйця та покладіть у киплячу воду. Відваріть протягом 10 хвилин до готовності. Вийміть з окропу, перекладіть у миску з крижаною водою та остудіть. Очистьте від шкарлупи та наріжте кубиками.

Запечений в духовці або попередньо відварений та охолоджений буряк очистьте та наріжте невеликими кубиками або натріть на тертці.

Очистьте часник та натріть на дрібній тертці. Покладіть його в майонез та добре перемішайте.

Покладіть буряк та нарізані яйця в миску, додайте майонез із часником та добре перемішайте. Посоліть та поставте у холодильник на пів години.

Буряковий салат з яйцем (фото: Deposit photos)

Пиріжки з яйцями

Інгредієнти для тіста:

кефір - 300 мл

борошно - 450 г

олія - 3 ст. л. олії

сода та сіль - по одній ч. л.

Інгредієнти для начинки:

відварені яйця - 4 шт.

зелена цибуля - 400 г

сіль

Для тіста на пиріжки змішуємо борошно, сіль, цукор та соду. Поступово додаємо кефір та олію і розмішуємо все до однорідного стану аби не було грудочок. Місимо тісто і залишаємо його постояти пів години.

Дрібно нарізаємо зелену цибулю, яйця. Змішуємо їх разом, солимо і перчимо.

Розкачуємо тісто та формуємо основу для пиріжка. Всередину кожного пиріжка кладемо 2-3 ч.л. начинки.

Смажимо пиріжки на сковорідці по три хвилини з кожного боку.

Пиріжки з яйцями (фото: Freepik)