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Що зробити з яйцями після Великодня: 5 рецептів, які ніколи не набриднуть

5 рецептів, які допоможуть використати яйця, які залишились після Великодня (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після Великодня в холодильнику часто лишаються крашанки, і постає питання - куди їх подіти? Щоб не викидати, а смачно використати, з яєць можна приготувати смачні страви.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ідеї, як смачно "утилізувати" великодні яйця.

Яєчний салат

Салат із яєць - це швидкий, смачний і ситний варіант для сніданку, перекусу або легкої вечері.  

Приготувати цей швидкий яєчний салат можна всього за кілька хвилин, що робить його чудовим вибором для тих, хто цінує простоту і смак.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  •  - 3 шт
  •  - 300 г
  •  -1 шт.
  •  - за смаком

Викладіть вершковий сир у салатницю та очистіть добре вимиту цибулю-порей. Дрібно наріжте її білу частину і невеликий шматок зеленої частини.

Перекладіть порей у салатницю і добре розмішайте вершковий сир із цибулею.

Після цього дрібно наріжте відварені яйця. Викладіть їх у салатницю, додай сіль і паприку, дуже обережно перемішайте.

Яєчний салат (фото: Deposit photos)

Фаршировані яйця з тунцем

Знадобляться такі інгредієнти:

  • тунець консервований в олії -1 банка (185 г) 
  • яйця - 6 шт.  
  • сир Маскарпоне - 50 г  
  • сіль
  • приправа до риби - 1 ч. л.  
  • куркума - 2 ч. л.  
  • шпинат заморожений - 60 г  
  • бурякова пудра

Почистіть відварені яйця, розріжте навпіл та вийміть жовтки. Білки опускаємо приблизно на 30 хвилин в розчин куркуми, бурякової пудри та шпинату.

Поки фарбуються яйця, готуємо начинку. До жовтків додаємо тунець разом з олією та все переминаємо виделкою.

Додаємо вершковий сир, він придасть приємну вершкову нотку.

Начинку пробуємо та, за потребою, додаємо сіль. А також додаємо приправу для риби. Все перемішуємо до однорідності. Білки обсушуємо на паперових рушниках та начиняємо.

Фаршировані яйця з тунцем (фото: cookpad.com)

М'ясний рулет з яйцем

Для такої смачної та незвичної страви знадобиться:

  • м'ясний фарш - 500 г  
  • яйце у фарш - 1 шт.
  • яйця у начинку - 5 шт.  
  • сир - 100 г 
  • цибуля - 1 шт.
  • петрушка - до смаку
  • рисове або кукурудзяне борошно - 20 г 
  • часник сушений або свіжий  
  • кунжут для присипки

У фарш додаємо яйце, натираємо на тертці цибулю, солимо, додаємо часник та приправи до смаку. Добре перемішуємо та "відбиваємо" в мисці.

Відварюємо яйця, охолоджуємо і натираємо на великій тертці. Зелень дрібно нарізаємо, а сир натираємо на тертці.

На харчову плівку або силіконовий килимок розподіляємо фарш прямокутної форми завтовшки 1 см. Розподіляємо рівномірно по всьому фаршу сир, зелень та відварені яйця.

Допомагаючи собі харчовою плівкою скручуємо фарш у рулет та перекладаємо на пергамент.

Присипаємо кунжутом і відправляємо в розігріту духовку на 30-40 хвилин при 180 градусах.

М'ясний рулет з яйцем (фото: cookpad.com)

Буряковий салат з яйцем

Інгредієнти:

  •  - 2 шт.
  •  - 3 шт.
  •  - 1 шт.
  •  - за смаком

Добре вимийте яйця та покладіть у киплячу воду. Відваріть протягом 10 хвилин до готовності. Вийміть з окропу, перекладіть у миску з крижаною водою та остудіть. Очистьте від шкарлупи та наріжте кубиками.

Запечений в духовці або попередньо відварений та охолоджений буряк очистьте та наріжте невеликими кубиками або натріть на тертці.

Очистьте часник та натріть на дрібній тертці. Покладіть його в майонез та добре перемішайте.

Покладіть буряк та нарізані яйця в миску, додайте майонез із часником та добре перемішайте. Посоліть та поставте у холодильник на пів години.

Буряковий салат з яйцем (фото: Deposit photos)

Пиріжки з яйцями

Інгредієнти для тіста:

  • кефір - 300 мл 
  • борошно - 450 г  
  • олія - 3 ст. л. олії 
  • сода та сіль - по одній ч. л.  

Інгредієнти для начинки:

  • відварені яйця - 4 шт.
  • зелена цибуля - 400 г  
  • сіль

Для тіста на пиріжки змішуємо борошно, сіль, цукор та соду. Поступово додаємо кефір та олію і розмішуємо все до однорідного стану аби не було грудочок. Місимо тісто і залишаємо його постояти пів години.

Дрібно нарізаємо зелену цибулю, яйця. Змішуємо їх разом, солимо і перчимо.

Розкачуємо тісто та формуємо основу для пиріжка. Всередину кожного пиріжка кладемо 2-3 ч.л. начинки.

Смажимо пиріжки на сковорідці по три хвилини з кожного боку.

Пиріжки з яйцями (фото: Freepik)

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Shuba та Cookpad.

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