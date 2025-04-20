Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедят
После Пасхи в холодильнике часто остаются пасхальные яйца, и возникает вопрос - куда их девать? Чтобы не выбрасывать, а вкусно использовать, из яиц можно приготовить вкусные блюда.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об идеях, как вкусно "утилизировать" пасхальные яйца.
Яичный салат
Салат из яиц - это быстрый, вкусный и сытный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.
Приготовить этот быстрый яичный салат можно всего за несколько минут, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит простоту и вкус.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- - 3 шт
- - 300 г
- -1 шт.
- - по вкусу
Выложите сливочный сыр в салатницу и очистите хорошо вымытый лук-порей. Мелко нарежьте его белую часть и небольшой кусок зеленой части.
Переложите порей в салатницу и хорошо размешайте сливочный сыр с луком.
После этого мелко нарежьте отварные яйца. Выложите их в салатницу, добавь соль и паприку, очень осторожно перемешайте.
Яичный салат (фото: Deposit photos)
Фаршированные яйца с тунцом
Понадобятся такие ингредиенты:
- тунец консервированный в масле -1 банка (185 г)
- яйца - 6 шт.
- сыр Маскарпоне - 50 г
- соль
- приправа к рыбе - 1 ч. л.
- куркума - 2 ч. л.
- шпинат замороженный - 60 г
- свекольная пудра
Почистите отваренные яйца, разрежьте пополам и выньте желтки. Белки опускаем примерно на 30 минут в раствор куркумы, свекольной пудры и шпината.
Пока красятся яйца, готовим начинку. К желткам добавляем тунец вместе с маслом и все переминаем вилкой.
Добавляем сливочный сыр, он придаст приятную сливочную нотку.
Начинку пробуем и, по необходимости, добавляем соль. А также добавляем приправу для рыбы. Все перемешиваем до однородности. Белки обсушиваем на бумажных полотенцах и начиняем.
Фаршированные яйца с тунцом (фото: cookpad.com)
Мясной рулет с яйцом
Для такого вкусного и необычного блюда понадобится:
- мясной фарш - 500 г
- яйцо в фарш - 1 шт.
- яйца в начинку - 5 шт.
- сыр - 100 г
- лук - 1 шт.
- петрушка - по вкусу
- рисовая или кукурузная мука - 20 г
- чеснок сушеный или свежий
- кунжут для присыпки
В фарш добавляем яйцо, натираем на терке лук, солим, добавляем чеснок и приправы по вкусу. Хорошо перемешиваем и "отбиваем" в миске.
Отвариваем яйца, охлаждаем и натираем на крупной терке. Зелень мелко нарезаем, а сыр натираем на терке.
На пищевую пленку или силиконовый коврик распределяем фарш прямоугольной формы толщиной 1 см. Распределяем равномерно по всему фаршу сыр, зелень и отваренные яйца.
Помогая себе пищевой пленкой скручиваем фарш в рулет и перекладываем на пергамент.
Присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут при 180 градусах.
Мясной рулет с яйцом (фото: cookpad.com)
Свекольный салат с яйцом
Ингредиенты:
- - 2 шт.
- - 3 шт.
- - 1 шт.
- - по вкусу
Хорошо вымойте яйца и положите в кипящую воду. Отварите в течение 10 минут до готовности. Выньте из кипятка, переложите в миску с ледяной водой и остудите. Очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
Запеченную в духовке или предварительно отваренную и охлажденную свеклу очистите и нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке.
Очистите чеснок и натрите на мелкой терке. Положите его в майонез и хорошо перемешайте.
Положите свеклу и нарезанные яйца в миску, добавьте майонез с чесноком и хорошо перемешайте. Посолите и поставьте в холодильник на полчаса.
Свекольный салат с яйцом (фото: Deposit photos)
Пирожки с яйцами
Ингредиенты для теста:
- кефир - 300 мл
- мука - 450 г
- масло - 3 ст. л. растительного масла
- сода и соль - по одной ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- отварные яйца - 4 шт.
- зеленый лук - 400 г
- соль
Для теста на пирожки смешиваем муку, соль, сахар и соду. Постепенно добавляем кефир и масло и размешиваем все до однородного состояния, чтобы не было комочков. Месим тесто и оставляем его постоять полчаса.
Мелко нарезаем зеленый лук, яйца. Смешиваем их вместе, солим и перчим.
Раскатываем тесто и формируем основу для пирожка. Внутрь каждого пирожка кладем 2-3 ч.л. начинки.
Жарим пирожки на сковородке по три минуты с каждой стороны.
Пирожки с яйцами (фото: Freepik)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Shuba и Cookpad.