Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедят

После Пасхи в холодильнике часто остаются пасхальные яйца, и возникает вопрос - куда их девать? Чтобы не выбрасывать, а вкусно использовать, из яиц можно приготовить вкусные блюда.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об идеях, как вкусно "утилизировать" пасхальные яйца.

Яичный салат

Салат из яиц - это быстрый, вкусный и сытный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Приготовить этот быстрый яичный салат можно всего за несколько минут, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит простоту и вкус.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

яйца куриные - 3 шт

- 3 шт сливочный сыр - 300 г

- 300 г лук порей -1 шт.

-1 шт. паприка молотая - по вкусу

- по вкусу соль

Выложите сливочный сыр в салатницу и очистите хорошо вымытый лук-порей. Мелко нарежьте его белую часть и небольшой кусок зеленой части.

Переложите порей в салатницу и хорошо размешайте сливочный сыр с луком.

После этого мелко нарежьте отварные яйца. Выложите их в салатницу, добавь соль и паприку, очень осторожно перемешайте.

Яичный салат (фото: Deposit photos)

Фаршированные яйца с тунцом

Понадобятся такие ингредиенты:

тунец консервированный в масле -1 банка (185 г)

яйца - 6 шт.

сыр Маскарпоне - 50 г

соль

приправа к рыбе - 1 ч. л.

куркума - 2 ч. л.

шпинат замороженный - 60 г

свекольная пудра

Почистите отваренные яйца, разрежьте пополам и выньте желтки. Белки опускаем примерно на 30 минут в раствор куркумы, свекольной пудры и шпината.

Пока красятся яйца, готовим начинку. К желткам добавляем тунец вместе с маслом и все переминаем вилкой.

Добавляем сливочный сыр, он придаст приятную сливочную нотку.

Начинку пробуем и, по необходимости, добавляем соль. А также добавляем приправу для рыбы. Все перемешиваем до однородности. Белки обсушиваем на бумажных полотенцах и начиняем.

Фаршированные яйца с тунцом (фото: cookpad.com)

Мясной рулет с яйцом

Для такого вкусного и необычного блюда понадобится:

мясной фарш - 500 г

яйцо в фарш - 1 шт.

шт. яйца в начинку - 5 шт.

сыр - 100 г

лук - 1 шт.

шт. петрушка - по вкусу

рисовая или кукурузная мука - 20 г

чеснок сушеный или свежий

кунжут для присыпки

В фарш добавляем яйцо, натираем на терке лук, солим, добавляем чеснок и приправы по вкусу. Хорошо перемешиваем и "отбиваем" в миске.

Отвариваем яйца, охлаждаем и натираем на крупной терке. Зелень мелко нарезаем, а сыр натираем на терке.

На пищевую пленку или силиконовый коврик распределяем фарш прямоугольной формы толщиной 1 см. Распределяем равномерно по всему фаршу сыр, зелень и отваренные яйца.

Помогая себе пищевой пленкой скручиваем фарш в рулет и перекладываем на пергамент.

Присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут при 180 градусах.

Мясной рулет с яйцом (фото: cookpad.com)

Свекольный салат с яйцом

Ингредиенты:

свекла вареная - 2 шт.

- 2 шт. яйца куриные - 3 шт.

- 3 шт. зубки чеснока - 1 шт.

- 1 шт. майонез - по вкусу

- по вкусу соль

Хорошо вымойте яйца и положите в кипящую воду. Отварите в течение 10 минут до готовности. Выньте из кипятка, переложите в миску с ледяной водой и остудите. Очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.

Запеченную в духовке или предварительно отваренную и охлажденную свеклу очистите и нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке.

Очистите чеснок и натрите на мелкой терке. Положите его в майонез и хорошо перемешайте.

Положите свеклу и нарезанные яйца в миску, добавьте майонез с чесноком и хорошо перемешайте. Посолите и поставьте в холодильник на полчаса.

Свекольный салат с яйцом (фото: Deposit photos)

Пирожки с яйцами

Ингредиенты для теста:

кефир - 300 мл

мука - 450 г

масло - 3 ст. л. растительного масла

сода и соль - по одной ч. л.

Ингредиенты для начинки:

отварные яйца - 4 шт.

зеленый лук - 400 г

соль

Для теста на пирожки смешиваем муку, соль, сахар и соду. Постепенно добавляем кефир и масло и размешиваем все до однородного состояния, чтобы не было комочков. Месим тесто и оставляем его постоять полчаса.

Мелко нарезаем зеленый лук, яйца. Смешиваем их вместе, солим и перчим.

Раскатываем тесто и формируем основу для пирожка. Внутрь каждого пирожка кладем 2-3 ч.л. начинки.

Жарим пирожки на сковородке по три минуты с каждой стороны.

Пирожки с яйцами (фото: Freepik)