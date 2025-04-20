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Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедят

Воскресенье 20 апреля 2025 15:30
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Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедят 5 рецептов, которые помогут использовать яйца, которые остались после Пасхи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После Пасхи в холодильнике часто остаются пасхальные яйца, и возникает вопрос - куда их девать? Чтобы не выбрасывать, а вкусно использовать, из яиц можно приготовить вкусные блюда.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об идеях, как вкусно "утилизировать" пасхальные яйца.

Яичный салат

Салат из яиц - это быстрый, вкусный и сытный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Приготовить этот быстрый яичный салат можно всего за несколько минут, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит простоту и вкус.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • - 3 шт
  • - 300 г
  • -1 шт.
  • - по вкусу

Выложите сливочный сыр в салатницу и очистите хорошо вымытый лук-порей. Мелко нарежьте его белую часть и небольшой кусок зеленой части.

Переложите порей в салатницу и хорошо размешайте сливочный сыр с луком.

После этого мелко нарежьте отварные яйца. Выложите их в салатницу, добавь соль и паприку, очень осторожно перемешайте.

Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедятЯичный салат (фото: Deposit photos)

Фаршированные яйца с тунцом

Понадобятся такие ингредиенты:

  • тунец консервированный в масле -1 банка (185 г)
  • яйца - 6 шт.
  • сыр Маскарпоне - 50 г
  • соль
  • приправа к рыбе - 1 ч. л.
  • куркума - 2 ч. л.
  • шпинат замороженный - 60 г
  • свекольная пудра

Почистите отваренные яйца, разрежьте пополам и выньте желтки. Белки опускаем примерно на 30 минут в раствор куркумы, свекольной пудры и шпината.

Пока красятся яйца, готовим начинку. К желткам добавляем тунец вместе с маслом и все переминаем вилкой.

Добавляем сливочный сыр, он придаст приятную сливочную нотку.

Начинку пробуем и, по необходимости, добавляем соль. А также добавляем приправу для рыбы. Все перемешиваем до однородности. Белки обсушиваем на бумажных полотенцах и начиняем.

Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедятФаршированные яйца с тунцом (фото: cookpad.com)

Мясной рулет с яйцом

Для такого вкусного и необычного блюда понадобится:

  • мясной фарш - 500 г
  • яйцо в фарш - 1 шт.
  • яйца в начинку - 5 шт.
  • сыр - 100 г
  • лук - 1 шт.
  • петрушка - по вкусу
  • рисовая или кукурузная мука - 20 г
  • чеснок сушеный или свежий
  • кунжут для присыпки

В фарш добавляем яйцо, натираем на терке лук, солим, добавляем чеснок и приправы по вкусу. Хорошо перемешиваем и "отбиваем" в миске.

Отвариваем яйца, охлаждаем и натираем на крупной терке. Зелень мелко нарезаем, а сыр натираем на терке.

На пищевую пленку или силиконовый коврик распределяем фарш прямоугольной формы толщиной 1 см. Распределяем равномерно по всему фаршу сыр, зелень и отваренные яйца.

Помогая себе пищевой пленкой скручиваем фарш в рулет и перекладываем на пергамент.

Присыпаем кунжутом и отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут при 180 градусах.

Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедятМясной рулет с яйцом (фото: cookpad.com)

Свекольный салат с яйцом

Ингредиенты:

  • - 2 шт.
  • - 3 шт.
  • - 1 шт.
  • - по вкусу

Хорошо вымойте яйца и положите в кипящую воду. Отварите в течение 10 минут до готовности. Выньте из кипятка, переложите в миску с ледяной водой и остудите. Очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.

Запеченную в духовке или предварительно отваренную и охлажденную свеклу очистите и нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке.

Очистите чеснок и натрите на мелкой терке. Положите его в майонез и хорошо перемешайте.

Положите свеклу и нарезанные яйца в миску, добавьте майонез с чесноком и хорошо перемешайте. Посолите и поставьте в холодильник на полчаса.

Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедятСвекольный салат с яйцом (фото: Deposit photos)

Пирожки с яйцами

Ингредиенты для теста:

  • кефир - 300 мл
  • мука - 450 г
  • масло - 3 ст. л. растительного масла
  • сода и соль - по одной ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • отварные яйца - 4 шт.
  • зеленый лук - 400 г
  • соль

Для теста на пирожки смешиваем муку, соль, сахар и соду. Постепенно добавляем кефир и масло и размешиваем все до однородного состояния, чтобы не было комочков. Месим тесто и оставляем его постоять полчаса.

Мелко нарезаем зеленый лук, яйца. Смешиваем их вместе, солим и перчим.

Раскатываем тесто и формируем основу для пирожка. Внутрь каждого пирожка кладем 2-3 ч.л. начинки.

Жарим пирожки на сковородке по три минуты с каждой стороны.

Что сделать с яйцами после Пасхи: 5 рецептов, которые никогда не надоедятПирожки с яйцами (фото: Freepik)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Shuba и Cookpad.

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Пасха Рецепты Здоровая еда Яйца
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