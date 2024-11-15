Що зробити з варенням, у якого минув термін придатності: 6 неочевидних варіантів

Старе варення, яке вже не можна використати для ароматних тостів чи вафель, все ще можна використати для готування. Однак важливо, щоб варення не було забродженим або з цвіллю, а банка не була роздутою - зіпсований продукт краще не використовувати для приготування.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як можна використати старе варення.
Випічка - один з найпростіших способів використати старе варення. Для приготування простого пирога до варення треба такі продукти:
Перемішайте яйця з сіллю, ванільним та звичайним цукром до однорідної консистенції та повного розчинення цукру.
Підігрійте масло, щоб воно було м'яким та пластичним. Після цього перетріть його з просіяним борошном у крихту. Додайте яєчну масу і вимішайте щільне тісто.
Застеліть форму для випікання пергаментом, викладіть половину тіста, сформувавши стінки пирога. На тісто рівномірно викладіть старе варення і присипте пиріг рештою тіста, порвавши його на клаптики.
Випікайте пиріг протягом 30-35 хвилин, в розігрітій до 160 градусів в духовці. Тісто має набути легкого золотистого відтінку.
Компот можна приготувати не лише зі свіжих або сушених фруктіів, але й зі старого варення, яке не зіпсувалось. Для напою треба небагато продуктів:
Основні інгредієнти для компоту - варення та вода. Цукор і лимонна кислота допомагають збалансувати смак, якщо варення надто солодке або кисле.
Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння, а потім додайте варення, цукор та лимонну кислоту до смаку. Перемішайте суміш і проваріть компот з варення протягом 1-2 хвилин.
Зачекайте охолодження компоту, а потім перелийте напій через сито, щоб прибрати м'якуш.
Старе варення можна використати для приготування смачного домашнього желе. Для цього знадобиться:
Желатин потрібно залити водою відповідно до інструкції на упаковці та зачекати, доки він вбере рідину.
Варення перелийте в каструлю та залийте водою так, щоб суміш була рідкою. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції. Додайте цукор до смаку і доведіть рідину до кипіння.
Зі старого варення можна зробити желе (ілюстративне фото: Freepik)
Проваріть варення протягом 10 хвилин, а тоді зніміть з вогню і зачекайте, доки суміш стане теплою, але не надто гарячою. Розтопіть желатин на паровій бані, щоб він був рідким, але не кипів.
Влийте желатин до варення, ретельно перемішайте суміш і розлийте майбутнє желе по формах. Для застигання суміш потрібно поставити в холодильник.
Зі старого варення нерідко готують домашнє вино. Проте в жодному разі не можна використовувати варення з явними ознаками псування - з пліснявою, неприємним запахом або сильно зброджене.
Для того, щоб приготувати вино з варення, потрібні такі продукти:
Варення та воду потрібно змішати, додавши цукор та родзинки. Суміш розливають по стерильних скляних пляшках об'ємом не менше, ніж 5 л. Заповнювати банки потрібно на 2/3.
На шийку банки надівають гумову рукавичку, зробивши в матеріалі маленьку дірочку. Посуд потрібно поставити в тепле темне місце приблизно на 4 дні.
Після цього рукавичку знімають, наливають в стакан 100 мл рідини, додають 50-75 г цукру, і, перемішавши, наливають сироп в бутель. На банку знову надягають рукавичку і повторюють процедуру через чотири дні.
За 25-55 днів бродіння припиняється - тоді знімають рукавичку, а напій переливають через марлю в стерильні пляшки. Тару закривають пробкою та залишають настоюватись в прохолодному місці протягом 2-6 місяців.
Ще один простий варіант використання старого варення - приготувати з нього салатну заправку.
Для цього залиште варення у банці, додайте на 1 ст. л. маси 1 ч. л. діжонської гірчиці, 1 ст. л. оцту, 2 ст. л. оливкової олії, а також сіль і чорний перець до смаку. Щільно закрийте банку кришкою і збовтайте заправку до повного змішування інгредієнтів.
Трохи фруктової солодкості - чудове доповнення до більшості маринадів. Використовуйте ягідні джеми для яловичини та свинини, а джеми з цитрусових та кісточкових фруктів - для птиці, морепродуктів і тофу.
Щоб приготувати маринад зі старого варення, додайте в банку три частини олії до однієї частини оцту (або цитрусового соку), а також приправи на ваш вибір, наприклад, подрібнений часник і свіжу зелень. Закрийте банку кришкою і струсіть, щоб перемішати маринад.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Shuba, Allrecipes, Сад та город, Домашні Кухарі.