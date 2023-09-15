Що зробити, щоб збільшити час роботи батареї смартфона: кілька простих способів

Оновіть гаджет

Оновлення операційної системи може містити поліпшені алгоритми, які можуть підвищити енергоефективність роботи смартфона. Розробники систематично проводять аналіз свого програмного коду та вдосконалюють функціональність операційної системи.

Переконайтеся, що на вашому гаджеті встановлена остання версія операційної системи - це може позитивно позначитися на його продуктивності.

Вимкніть непотрібні функції

Вимкніть функції, які ви не використовуєте на даний момент: Bluetooth, Wi-Fi, мобільну передачу даних, GPS, автоматичне регулювання яскравості та автоповорот екрану. Це сприятиме зменшенню споживання енергії та подовжить час автономної роботи від батареї.

У разі, якщо вам необхідно зберегти заряд надовго, але залишатися на зв’язку через месенджери, то можна в налаштуваннях мобільної мережі змінити тип підключення з 4G на 3G. Хоча швидкість буде невеликою, текстові повідомлення та сповіщення надходитимуть без перебоїв.

Перевірте налаштування яскравості екрана

Зменшіть яскравість екрана до комфортного рівня. Яскравий екран сильно впливає на споживання енергії, тому його зменшення може істотно подовжити час роботи від батареї. Під екраном смартфона розташовується потужне підсвічування, яке витрачає багато енергії.

Закрийте фонові додатки

Фонові додатки також споживають енергію пристрою. Закрийте всі непотрібні програми та керуйте активними додатками, щоб зменшити навантаження на батарею.

Також не рекомендується використовувати надмірну кількість віджетів на головному екрані, оскільки ці додатки функціонують постійно, навіть коли вони вам не потрібні.

Приберіть непотрібні віджети (ілюстрація: Freepik)

Використовуйте режим енергозбереження

У будь-якому смартфоні є режим економії енергії. У цьому режимі знижується активність фонових додатків і процесів. Увімкніть цей режим, коли ви помітите, що рівень заряду батареї падає швидше, ніж зазвичай.

Виберіть темну тему оформлення

Увімкнення темної теми оформлення може заощадити енергію, особливо на смартфонах з OLED-екранами.Темні пікселі споживають менше енергії, ніж яскраві.

Обмежте сповіщення та синхронізацію

Вимкніть зайві сповіщення для застосунків, які вам необхідні, і обмежте синхронізацію з хмарними сервісами. Це допоможе знизити навантаження на батарею і збільшити час автономної роботи.

Слідкуйте за рівнем підключення до зв’язку

Чим менше "паличок" в індикаторі підключення до мережі, тим більше енергії споживає ваш смартфон. Це означає, що базова станція (антена) розташована на значній відстані від вас. Можливо, в ці моменти зв’язок вам не потрібен і ви можете перевести свій смартфон у режим польоту, щоб зберегти заряд.

Зменшіть яскравість екрана (ілюстративне фото: Freepik)