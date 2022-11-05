Що зробити, щоб парфуми трималися весь день: допоможе неочікуваний продукт

Фахівці кажуть, що вазелін став популярним завдяки численним щоденним застосуванням. Його можна використовувати в щоденному догляді.

Як збільшити стійкість парфуму

Виявляється, продовжити дію будь-якого парфуму досить просто. І утримати улюблений аромат допоможе простий вазелін.

Трохи вазеліну слід намазати зап’ястя рук, шию, а також ті місця, які ви зазвичай бризкаєте парфумами або туалетною водою. Тепер потрібно побризкати (зовсім трохи) саме місця на шкірі, змащені вазеліном.

Додамо, що духи, які нанесли на деталь одягу, тримаються довше. До того ж це гарантовано захистить шкіру від можливої алергічної реакції.

Також аромат на шкірі завжди набуває нотку індивідуальності (на кожній людині одні і ті ж самі духи розкриваються по-різному). Окрім того, парфуми краще наносити безпосередньо на шкіру, якщо жінка планує переодягатися.

Найкраще зберігається запах парфуму на одязі із бавовняної тканини. На тілі ж запах зберігається від п'яти до десяти годин.

Стійкість аромату залежить не тільки від правильного нанесення, але і від інгредієнтів. На жаль, але деякі компоненти, навіть найдорожчі, мають властивість вивітрюватися швидше. Це, наприклад, квіткові, морські і деякі фруктові ноти. А ось найстійкішими вважаються мускусні та шипрові аромати.

Зазначимо, що для фіксації брів можна також використовувати вазелін. Для цього просто нанесіть трохи вазеліну на щіточку для брів і розчешіть їх. Вони будуть чітко окреслені і залишаться на місці протягом усього дня.