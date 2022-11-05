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Что сделать, чтобы духи держались весь день: поможет неожиданный продукт

Что сделать, чтобы духи дольше держались на теле (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если любимый аромат не кажется стойким, то не спеши его выбрасывать. Все потому, что несколько способов помогут продлить жизнь приятному запаху и ежедневно чувствовать себя уверенными.

Об этом пишет SantePlus.

Специалисты говорят, что вазелин стал популярен благодаря многочисленным ежедневным применениям. Его можно использовать в ежедневном уходе.

Как увеличить стойкость духов

Оказывается, продлить действие любого парфюма достаточно просто. И удержать любимый аромат поможет простой вазелин.

Немного вазелина следует намазать запястье рук, шею, а также те места, которые вы обычно брызгаете духами или туалетной водой. Теперь нужно побрызгать (совершенно немного) именно места на коже, смазанные вазелином.

Добавим, что духи, которые нанесли на деталь одежды, держатся подольше. К тому же, это гарантированно защитит кожу от возможной аллергической реакции.

Также аромат на коже всегда приобретает нотку индивидуальности (на каждом человеке одни и те же духи раскрываются по-разному). Кроме того, духи лучше наносить непосредственно на кожу, если женщина планирует переодеваться.

Лучше всего сохраняется запах парфюма на одежде из хлопчатой ткани. На теле запах сохраняется от пяти до десяти часов.

Устойчивость аромата зависит не только от правильного нанесения, но и от ингредиентов. К сожалению, некоторые компоненты, даже самые дорогие, имеют свойство выветриваться быстро. Это, к примеру, цветочные, морские и некие фруктовые ноты. А вот самыми стойкими считаются мускусные и шипровые ароматы.

Отметим, что для фиксации бровей можно также использовать вазелин. Для этого просто нанесите немного вазелина на щеточку для бровей и расчешите их. Они будут четко очерчены и останутся на месте в течение всего дня.

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