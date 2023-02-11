Що зробити, аби хліб довго не черствів: пекарі розкрили професійні секрети

Домашній хліб особливо цінується за свою пухкість. Але, на жаль, часто така випічка швидко втрачає свіжість, а з цим - і неповторний смак. Але є кілька секретів, які допоможуть зробити так, аби хліб максимально довго не черствів.

Про це розповіли професійні пекарі на сторінці в Instagram .

Чому хліб черствіє

"Черствіння хліба - це не просто втрата вологи, висихання, це ще і старіння крохмалю, яке починається одразу ж після випічки. Поки хліб гаряченький, то ще всередині глевкий та вологий: по-перше, у ньому ще багато зайвої вологи, яку він має втратити під час остигання, а по-друге - у ньому крохмаль", - пояснюють пекарі.

Крохмаль під час випікання перетворюється на в’язкий клейстер. Поки хліб гарячий, крохмаль у такому стані робить м’якуш спочатку глевким, а потім, коли хліб остигає, неймовірно м'яким.

"Це особлива і дуже коротка пора хлібного віку, коли він настільки м’який, а скоринка хрустка, смачна та ароматна, що разом вони створюють неповторний контраст смаку, текстур та відчуттів", - говорять експерти.

Хліб остигає і скоринка перестає бути хрусткою: крізь неї мігрує волога з м’якушу в більш сухий простір і це розм’якшує скоринку, вона стає "жувальною", втрачається контраст текстур.

"У м'якуші поступово крохмаль змінює свою структуру і з клейстерної знов повертається до кристалічної, це називається ретроградацією. М’якуш хліба стає міцнішим, твердішим, потроху втрачає еластичність. Ці процеси відбуваються постійно, поки хліб існує - він висихає та старіє, втрачає смаки, аромати, текстури. На короткий час повернути хлібу смак та хрусткість можна, розігрівши його", - кажуть пекарі.

Що зробити, щоб хліб надовго залишався свіжим

Як тільки ви спекли хліб і він почав вистигати, крохмаль повертає стабільний кристалічний стан. Але ретроградація крохмалю можлива тільки за наявності води. Тобто в сухому м'якуші процеси черствіння зупиняються.

Адже чим більше вологи, тим виразніше відбуваються зміни м'якуші. Тому більш сухий хліб краще зберігає структуру. А хліб з вологого тіста часто стає гумовим і грубим протягом нетривалого зберігання.

"Але це не вирок, бо хліб з вологого тіста надовго може залишатися м'яким і свіжим. Треба лише подбати про правильність технології", - пояснюють пекарі.

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