Як спекти запашний хліб: пекарі поділились рецептом і тонкощами приготування

Домашній хліб завжди найсмачніший. Щоб він дійсно вийшов запашним та ароматним, потрібно знати кілька секретів приготування. Інакше ризикуєте отримати замість пухкої випічки тверду "цеглину".

Рецепт запашного хліба

"З одного боку це дуже простий рецепт, але він має стільки нюансів, стільки змінних, що на кожному кроці можна зробити щось не так і замість красивого пухкого хліба буде цеглина. Річ у тому, що, називати цей хліб і цю технологію простою для новачків - помилка, це рецепт, який краще підходить пекарям з досвідом", - йдеться у повідомленні.

Інгредієнти:

5-10 г закваски

50 г пшеничного цілозернового борошна

450 г пшеничного борошна вищого ґатунку

300-350 мл. води

10 г солі

Як приготувати:

У воді розчиніть сіль, потім закваску, додайте борошно та перемішайте до однорідності. Накрийте і дайте підійти. Орієнтовний час 0 12-14-16 год. за помірної температури 18-20-23°. Вийміть тісто з миски, розділіть його та скругліть. Дайте відпочити - цей процес називається передформовка. Сформуйте хлібини і дайте підійти (1,5-2 години за 20-23°). Випікайте десь 25 хв. за температури 250-240° з парою в першій половині випічки.

Секрети вдалого випікання

У вас має бути добре пшеничне борошно, бо ферментація дуже повільна та дуже тривала. 12-14 годин бродіння - це багато, не все борошно таке витримає, більш того, навіть якісне встигне трошки попливти, ви маєте бути до цього готові.

Якщо буде 18-20°, тісто може бродити довше, ніж ви очікуєте, тож треба дочекатись, щоб потім не їсти щільний хліб з невираженим смаком та товстою скоринкою.

До того ж закваска має бути сильною та активною, інакше вона просто не зможе ферментувати це біле тісто. А якщо буде тепліше за 23°, тісто може зруйнувати структуру, бо чим тепліше, тим швидше проходять процеси ферментації. На це можна впливати температурою води, температурою середовища та відсотком закваски.