Що змінить наш світ до 2050 року: 10 проривів, які вже не зупинити

До 2050 року наш світ кардинально зміниться завдяки вражаючим технологічним і науковим відкриттям. Уже сьогодні закладаються основи майбутніх проривів, які змінять спосіб життя, роботу та спілкування.

Про те, як зміниться світ до 2050 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Times Life .

Суперрозумний ШІ

До 2050 року комп'ютери стануть такими ж розумними, як люди, або навіть розумнішими. Штучний інтелект допоможе в багатьох сферах: охороні здоров'я, фінансах, освіті.

Машинне навчання миттєво розв'язуватиме завдання, а навчання стане персоналізованим для кожного учня. Хоча ШІ - популярна технологія, людям належить забезпечити його безпечне і справедливе використання.

Люди житимуть довше

Вчені працюють над способами уповільнити старіння і лікувати хвороби. До 2050 року люди зможуть жити понад 120 років. Нові ліки, які допомагають довше зберігати здоров'я, підвищують шанси запобігти раку легенів. Вчені також вивчають способи відновлення частин тіла за допомогою спеціальних клітин.

Розумні міста

Міста майбутнього будуть дуже просунутими. ШІ контролюватиме рух, роблячи дороги безпечнішими і менш завантаженими. У містах використовуватимуть енергію сонця і вітру, що зробить їх екологічними. Всюди з'являться зелені зони і вертикальні сади, а рівень забруднення повітря значно знизиться.

Розумне місто майбутнього (ілолюстративне фото: Times Life)

Зв'язок мозку та комп'ютера

До 2050 року люди зможуть керувати всіма пристроями за допомогою думки. Компанії, такі як Neuralink, розробляють інтерфейси "мозок-комп'ютер". Ці пристрої допоможуть людям з обмеженими можливостями і навіть дадуть змогу миттєво отримувати знання, передаючи інформацію безпосередньо в мозок.

Боротьба зі зміною клімату

Учені знайшли способи уповільнити глобальне потепління. До 2050 року спеціальні технології видалятимуть шкідливі гази з повітря. Дедалі більше міст перейдуть на чисту енергію і нові методи природного охолодження планети.

Відновлювана енергетика фокусується на джерелах, які заповнюються природним шляхом протягом короткого часу (фото: Pexels)

Люди житимуть на Марсі

Космічні подорожі стануть більш поширеними. Ми зможемо постійно жити на Марсі. SpaceX і NASA вже кілька років планують місії на Марс. Науковці знайшли способи створювати будинки, системи харчування та технології, які дадуть змогу людям виживати на інших планетах.

Життя на Марсі може стати реальним у майбутньому (фото: Pexels)

Суперпотужні комп'ютери

Квантові комп'ютери працюватимуть набагато швидше за сучасні. Вони допоможуть вченим відкривати нові ліки, передбачати природні катастрофи і покращувати ШІ. Ці машини змінять багато галузей, надаючи миттєві рішення складних завдань.

Швидкі подорожі за допомогою Hyperloop і літаючих автомобілів

До 2050 року ми подорожуватимемо швидше, ніж будь-коли раніше. Потяги Hyperloop рухатимуться у вакуумних трубах з дуже високою швидкістю, скорочуючи час у дорозі. Літаючі автомобілі стануть звичайним явищем, що зробить міський транспорт набагато швидшим.

Який вигляд може мати подорож за допомогою Hyperloop (ілюстративне фото: Times Life)

Персоналізована медицина

Охорона здоров'я стане індивідуальною для кожної людини. Лікарі використовуватимуть ШІ, щоб передбачати хвороби ще до їхньої появи. Ліки розроблятимуться на основі генетичних особливостей кожної людини - з урахуванням крові та ДНК. Просунуті методи лікування допоможуть боротися з генетичними захворюваннями.

Віртуальна реальність і цифрове життя

Інтернет стане ще більш просунутим. Люди працюватимуть, навчатимуться і спілкуватимуться в цифровому світі, званому Метавсесвітом. Спеціальні костюми та інтерфейси для мозку зроблять віртуальні відчуття максимально реалістичними. Це змінить те, як ми спілкуємося і взаємодіємо щодня.

Футуристична гарнітура віртуальної реальності (фото: Pexels)