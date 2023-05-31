Що живе на ваших подушках: експерт показав шокуюче відео з-під мікроскопа

Кожна людина щонайменше 7-8 годин щоночі торкається обличчям до подушки під час сну. Але чи замислювались ви над тим, скільки там може бути мікробів, навіть попри візуальну чистоту?

Які мікроби живуть на подушках

"Ми лягаємо спати на м'яку подушку, але скільки мікробів на її поверхні? Адже піт і жир, що виділяє наша шкіра є просто ідеальним середовищем для їхнього розмноження", - каже Репіч.

Він взяв зразки з наволочки й помістив у термостат на добу. Після цього розглянув зразки під мікроскопом.

"Ця подушка не мінялася два тижні, але я не очікував такої різноманітності мікробних колоній. Тут є мікрококус лютеус - вони абсолютно безпечні. А от ці білі колонії - це стафілококи. Саме вони можуть викликати різні гнійники, чиряки та інші гнійні запалення. Також у зразках є стрептобацили. І я не знаю, що це. Бо єдині мені знайомі стрептобацили - це збудники сибірської виразки", - пояснює експерт.

Також хімік у зразках виявив протеї у рухливій формі - це представник фекальної флори.

Як часто треба прати постіль

Репіч наголошує, що постіль треба прати щонайменше кожних два тижні. Особливо це стосується тих людей, у яких проблемна шкіра. Адже забруднена подушка торкається обличчя та провокує висипи чи появу прищів.

Фахівці радять всю постільну білизну прати за температури близько 40-60 градусів, щоб ефективно знищити мікроби. Також важливо використовувати достатню кількість мийних засобів.

А ще переконайтеся, що постільна білизна повністю висохла перед використанням. І відмовтесь від шкідливої звички їсти у ліжку, аби на подушку та ковдру не потрапляли крихти й не сприяли розмноженню бактерій.