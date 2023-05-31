Что живет на ваших подушках: эксперт показал шокирующее видео из-под микроскопа

Каждый человек как минимум 7-8 часов за ночь прикасается лицом к подушке во время сна. Но задумывались ли вы о том, сколько там может быть микробов, даже несмотря на визуальную чистоту?

Этот вопрос исследовал химик Глеб Репич. Видео эксперимента он поделился на своей странице Instagram.

Какие микробы живут на подушках

"Мы ложимся спать на мягкую подушку, но сколько микробов на ее поверхности? Ведь пот и жир, который выделяет наша кожа, являются просто идеальной средой для их размножения", - говорит Репич.

Он взял образцы с наволочки и поместил в термостат на сутки. После этого рассмотрел образцы под микроскопом.

"Эта подушка не менялась две недели, но я не ожидал такого разнообразия микробных колоний. Здесь есть микрококус лютеус - они абсолютно безопасны. А вот эти белые колонии - это стафилококки. Именно они могут вызвать разные гнойники, фурункулы и другие гнойные воспаления. Также в образцах есть стрептобациллы. И я не знаю, что это. Потому что единственные мне знакомые стрептобациллы - это возбудители сибирской язвы", - объясняет эксперт.

Также химик в образцах обнаружил протеи в подвижной форме - это представитель фекальной флоры.

Как часто нужно стирать постель

Репич отмечает, что постель нужно стирать по меньшей мере каждые две недели. Особенно это касается людей, у которых проблемная кожа. Ведь загрязненная подушка касается лица и провоцирует сыпь или появление прыщей.

Специалисты советуют все постельное белье стирать при температуре около 40-60 градусах, чтобы эффективно уничтожить микробы. Также важно использовать достаточное количество моющих средств.

А еще убедитесь, что постельное белье полностью высохло перед использованием. И откажитесь от вредной привычки есть в постели, чтобы на подушку и одеяло не попадали крошки и не способствовали размножению бактерий.