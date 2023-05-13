Що жінкам найбільше подобається у чоловіках: психолог назвала головну рису

Яким повинен бути чоловік

За її словами, у чоловіків повинні бути такі важливі якості, як:

чесність;

впевненість.

Вона зазначила, що з такими чоловіками легше будувати стосунки. Також до них є довіра та присутня впевненість у завтрашньому дні. Загалом, це не життя одним днем і коли не знаєте, що очікувати.

Яка риса подобається усім жінкам

Зокрема, найпривабливіша риса чоловічого характеру - це вміння завжди стримувати свої обіцянки.

"Буває так, що чоловік не може виконати обіцянку через непередбачувані обставини, але це має бути випадковість, а не закономірність. Якщо він справді забув чи щось пішло не так, як він планував, то найближчим часом ситуація буде виправлена на вашу користь", - йдеться у повідомленні.

Однак, я якщо чоловік не поспішає виконувати обіцянку, не стримує свої слова, а тільки вигадує нові виправдання, то потрібно робити висновки.

Психолог каже, що чоловіка мають характеризувати його дії. Чого б вам чоловік не обіцяв, хоч би як казково не розписував майбутнє, не варто серйозно ставитися до обіцянок, якщо вони не були підкріплені реальними вчинками.

Окрім того, завжди і при будь-яких обставинах жінкам подобається, коли чоловік проявляє турботу, привітно посміхається, подає руку, притримує двері при виході.

Приємний комплімент завжди піднімає настрій. Уважний хлопець підкорює серця дівчат, якщо звичайно, висловлює щирі почуття, знаходить теплі слова, завжди подзвонить, щоб дізнатися про справи.