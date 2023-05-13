RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что женщинам больше всего нравится в мужчинах: психолог назвала главную черту

Что женщинам больше всего нравится в мужчинах (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В поисках личного счастья женщины стремятся найти мужчину, который будет обладать всеми идеальными качествами. Этот образ формируется еще в детском возрасте на основе воспитания и взаимоотношений родителей. Однако есть все же одна черта мужчин, которая очень нравится женщинам.

Об этом сообщила психолог Юлия Кирилюк в Instagram.

Каким должен быть мужчина

По ее словам, у мужчин должны быть такие важные качества, как:

  • честность;
  • уверенность.

Она отметила, что с такими мужчинами легче строить отношения. Также к ним есть доверие и уверенность в завтрашнем дне. В общем, это не жизнь одним днем и когда не знаете, что ожидать.

Какая черта нравится всем женщинам

В частности, самая привлекательная черта мужского характера - это умение всегда сдерживать свои обещания.

"Бывает так, что мужчина не может выполнить обещание из-за непредвиденных обстоятельств, но это должна быть случайность, а не закономерность. Если он действительно забыл или что-то пошло не так, как он планировал, то в ближайшее время ситуация будет исправлена в вашу пользу", - говорится в сообщении.

Однако, если мужчина не спешит выполнять обещание, не сдерживает свои слова, а только придумывает новые оправдания, то нужно делать выводы.

Психолог говорит, что мужчину должны характеризовать его действия. Чего бы вам мужчина ни обещал, как бы сказочно ни расписывал будущее, не стоит серьезно относиться к обещаниям, если они не были подкреплены реальными поступками.

Кроме того, всегда и при любых обстоятельствах женщинам нравится, когда мужчина проявляет заботу, приветливо улыбается, протягивает руку, придерживает дверь при выходе.

Приятный комплимент всегда поднимает настроение. Внимательный парень покоряет сердца девушек, если конечно выражает искренние чувства, находит теплые слова, всегда позвонит, чтобы узнать о делах.

Ранее мы сообщали о 4 беспроигрышных способах заставить мужчину думать о женщине.

Также мы писали, что категорически запрещено делать женщине, если она узнала об измене мужчины.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки