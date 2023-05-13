Что женщинам больше всего нравится в мужчинах: психолог назвала главную черту

Каким должен быть мужчина

По ее словам, у мужчин должны быть такие важные качества, как:

честность;

уверенность.

Она отметила, что с такими мужчинами легче строить отношения. Также к ним есть доверие и уверенность в завтрашнем дне. В общем, это не жизнь одним днем и когда не знаете, что ожидать.

Какая черта нравится всем женщинам

В частности, самая привлекательная черта мужского характера - это умение всегда сдерживать свои обещания.

"Бывает так, что мужчина не может выполнить обещание из-за непредвиденных обстоятельств, но это должна быть случайность, а не закономерность. Если он действительно забыл или что-то пошло не так, как он планировал, то в ближайшее время ситуация будет исправлена в вашу пользу", - говорится в сообщении.

Однако, если мужчина не спешит выполнять обещание, не сдерживает свои слова, а только придумывает новые оправдания, то нужно делать выводы.

Психолог говорит, что мужчину должны характеризовать его действия. Чего бы вам мужчина ни обещал, как бы сказочно ни расписывал будущее, не стоит серьезно относиться к обещаниям, если они не были подкреплены реальными поступками.

Кроме того, всегда и при любых обстоятельствах женщинам нравится, когда мужчина проявляет заботу, приветливо улыбается, протягивает руку, придерживает дверь при выходе.

Приятный комплимент всегда поднимает настроение. Внимательный парень покоряет сердца девушек, если конечно выражает искренние чувства, находит теплые слова, всегда позвонит, чтобы узнать о делах.