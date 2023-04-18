Що заборонено викидати у відро для сміття: точний список

Батарейки

В батарейках багато шкідливих хімікатів, які можуть потрапити в ґрунтові води і привести до серйозних проблем з навколишнім середовищем і здоров'ям.

Їх краще віднести у найближчий пункт прийому.

Лампочки

Галогенні лампи і лампи розжарювання можна переробити і вони вважаються нетоксичними. Тому їх можна викидати у відро для сміття. Головне, заздалегідь покласти їх у картонну коробку або паперовий пакет, щоб вони нікого не порізали.

Ліки

Ревізію ліків корисно проводити кожні пів року і викидати все з протермінованою датою придатності або порожні упаковки.

Однак, якщо викидати ліки прямо в смітник, то це загрожує забрудненню ґрунту і ґрунтових вод. Найкраще знайти найближчий пункт переробки ліків.

Волосся і шерсть

В шерсті і людському волоссі міститься азот, тому з них можна зробити добриво для рослин. Збирати їх можна в компостну купу. А якщо планується стрижка довге волосся, то варто заздалегідь дізнатися, де їх продати.

Побутова хімія

Побутова хімія містить небезпечні хімічні сполуки. Тому їх не можна викидати в загальний бак і навіть змивати залишки в каналізацію.

Жир

В сміттєве відро або раковину не можна виливати залишки жиру. Перетоплений жир можна зібрати в окрему баночку і зберігати в холодильнику. Його можна використати як альтернативу маслу.