RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что запрещено выбрасывать в мусорное ведро: точный список

Что нельзя выбрасывать в мусор (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди задумываются о сохранении экологии, занимаются сортировкой мусора и стараются меньше делать необдуманных и лишних покупок. Однако, есть и такие люди, которые выбрасывают в помойку все что угодно.

Что категорически не рекомендуется выбрасывать в мусорное ведро - читайте на Styler ниже.

Батарейки

В батарейках много вредных химикатов, которые могут попасть в грунтовые воды и привести к серьезным проблемам с окружающей средой и здоровьем.

Их лучше отнести в ближайший пункт приема.

Лампочки

Галогеновые лампы и лампы накаливания можно переделать, и они считаются нетоксичными. Поэтому их можно выбрасывать в мусорное ведро. Главное заранее положить их в картонную коробку или бумажный пакет, чтобы они никого не порезали.

Лекарство

Ревизию лекарств полезно проводить каждые полгода и выбрасывать все с просроченной датой годности или пустые упаковки.

Однако, если выбрасывать лекарства прямо в свалку, то это грозит загрязнением почвы и грунтовых вод. Лучше всего найти ближайший пункт переработки лекарств.

Волосы и шерсть

В шерсти и человеческих волосах содержится азот, поэтому из них можно сделать удобрение для растений. Собирать их можно в компостную кучу. А если планируется стрижка длинных волос, то стоит заранее узнать, где их продать.

Бытовая химия

Бытовая химия содержит опасные химические соединения. Потому их нельзя выбрасывать в общий бак и даже смывать остатки в канализацию.

Жир

В мусорное ведро или раковину нельзя выливать остатки жира. Перетопленный жир можно собрать в отдельную баночку и хранить в холодильнике. Его можно использовать в качестве альтернативы маслу.

Ранее мы сообщали, какие вещи в доме приносят неудачу и нищету.

Также мы писали, почему категорически нельзя мыть пол старой одеждой.

Читайте РБК-Украина в Google News
мусорвідро