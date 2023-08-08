Що заборонено робити пасажирам у громадському транспорті: це важливо знати

Кожна людина буває не лише пішоходом, але і пасажиром. В місті ми здійснюємо поїздки на автобусі, трамваї, тролейбусі і маршрутному таксі. Під час кожної поїздки потрібно дотримуватися правил, які визначають обов’язки пасажирів.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.
Користуючись громадським транспортом або таксі і сплачуючи вартість даної послуги, пасажири мають всі права, визначені Законом України "Про захист прав споживачів", а саме:
Крім того, відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, пасажири мають право:
Важливо, що державний контроль за дотриманням вимог, передбачених зазначеними правилами, покладається на Державну службу України з безпеки на транспорті, Національну поліцію України та Держпродспоживслужбу.
Споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів".
Крім обов’язків є норми заборони щодо поведінки у громадському транспорті. Так, пасажирам забороняється відвертати увагу водіїв під час руху розмовами та перебувати в кабіні водія.
Також часто люди дуже голосно розмовляють по телефону у громадському транспорті і обговорюють як пройшли вихідні та інші речі і це надзвичайно дратує та заважає.
До того ж пасажирам громадського транспорту заборонено провозити вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини.
Перебування в салоні в нетверезому стані або паління є підставою для того, що водій може не допускати до поїздки таких пасажирів.
У громадському транспорті привертають до себе увагу також і ті, хто дивиться відео на смартфоні або слухає музику - без навушників.
Також пасажирам заборонено користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей.
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