Що їсти на вечерю українцям, щоб худнути та не бути голодними

Основні принципи легкої вечері

Обирайте білкові продукти - це може бути куряче філе, риба, яйця, сир або бобові. Білок забезпечить довготривале відчуття ситості та допоможе відновити м’язи.

Додавайте овочі - вони містять клітковину, яка сприяє травленню, та мінімум калорій. Ідеальний варіант – салати, тушковані або запечені овочі.

Уникайте швидких вуглеводів - солодощі, випічка та білий хліб викликають різке підвищення рівня цукру в крові, що може заважати процесу схуднення.

Контролюйте розмір порцій - на вечерю достатньо 300–400 грамів їжі.

Вечеряйте за 2–3 години до сну - це дозволить організму перетравити їжу до відпочинку.

Приклади ідеальної вечері

Запечена риба з овочами. Риба - джерело корисних жирів Омега-3, а овочі забезпечать організм клітковиною.

Овочевий салат з курячим філе. Додайте трохи оливкової олії або соку лимона для заправки.

Тушковані овочі з бобовими (нут, сочевиця). Це чудове джерело рослинного білка.

Омлет із зеленню або сир із ягодами та ложкою меду – варіант для тих, хто хоче легкий та швидкий прийом їжі.

Крем-суп з броколі або гарбуза. Низькокалорійно, корисно і смачно.

Що пити на вечерю?

Ідеальний варіант – чиста вода, зелений або трав’яний чай. Вечерю краще не поєднувати з соками чи іншими напоями, які містять цукор.

Що уникати на вечерю?

Жирних, смажених продуктів.

Швидких вуглеводів (солодощів, макаронів з білої муки).

Кофеїнових напоїв, які можуть завадити заснути.

Дотримуючись цих рекомендацій, українці зможуть досягти своїх цілей у схудненні, залишаючись ситими та енергійними.