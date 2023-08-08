Що їсти у спеку, аби не втрачати важливі мінерали. Дієтолог назвала обов'язкові продукти

Під час спеки люди багато потіють, через що втрачають важливі для організму мікроелементи. Поповнити їх запас можна з допомогою певних продуктів.

Про це пише дієтолог Оксана Скиталінська у Facebook .

Що їсти у спеку, аби не втрачати мінерали

"Якщо узагальнювати, то це приблизно так і є: влітку ми потіємо, з потом втрачаємо електроліти - калій, магній, кальцій та інші, які необхідні для наших мʼязів, мозку і периферійної нервової системи, серця, судин. Для отримання енергії з білків, жирів, вуглеводів і для величезної кількості інших біохімічних процесів", - пише експерт.

Вона ділиться списком продуктів, які найкраще їсти у спеку, аби поповнити запас електролітів.

"Печена картопля - найбагатше джерело калію. Вживайте її охолодженою до кімнатної температури, тоді не наберете вагу і підгодуєте свої "дружні" бактерії в кишківнику корисним крохмалем. Саме він робить охолоджену печену картоплю цупкою і глевкою. Якщо додасте квашений огірочок, одержите порцію натрію і лактобактерій", - пояснює дієтолог.

Скиталінська зазначає, що висока температура повітря - це стрес для організму, який потребує більше антиоксидантів, вітаміну С. Тому треба їсти ягоди й зелень.

"Кава також багата антиоксидантами, покращує роботу печінки, мозку, але трошки стимулює сечовиділення, тому запивайте водою, можна ледь підсолити і підкислити соком лимона, або випити солоної мінеральної води", - каже експерт.

Яких продуктів потрібно уникати під час спеки

Деякі продукти можуть негативно впливати на організм під час спеки. Тому намагайтесь уникати наступні категорії: