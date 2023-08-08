Що їсти у спеку, аби не втрачати важливі мінерали. Дієтолог назвала обов'язкові продукти
Під час спеки люди багато потіють, через що втрачають важливі для організму мікроелементи. Поповнити їх запас можна з допомогою певних продуктів.
Про це пише дієтолог Оксана Скиталінська у Facebook.
Що їсти у спеку, аби не втрачати мінерали
"Якщо узагальнювати, то це приблизно так і є: влітку ми потіємо, з потом втрачаємо електроліти - калій, магній, кальцій та інші, які необхідні для наших мʼязів, мозку і периферійної нервової системи, серця, судин. Для отримання енергії з білків, жирів, вуглеводів і для величезної кількості інших біохімічних процесів", - пише експерт.
Вона ділиться списком продуктів, які найкраще їсти у спеку, аби поповнити запас електролітів.
"Печена картопля - найбагатше джерело калію. Вживайте її охолодженою до кімнатної температури, тоді не наберете вагу і підгодуєте свої "дружні" бактерії в кишківнику корисним крохмалем. Саме він робить охолоджену печену картоплю цупкою і глевкою. Якщо додасте квашений огірочок, одержите порцію натрію і лактобактерій", - пояснює дієтолог.
Скиталінська зазначає, що висока температура повітря - це стрес для організму, який потребує більше антиоксидантів, вітаміну С. Тому треба їсти ягоди й зелень.
"Кава також багата антиоксидантами, покращує роботу печінки, мозку, але трошки стимулює сечовиділення, тому запивайте водою, можна ледь підсолити і підкислити соком лимона, або випити солоної мінеральної води", - каже експерт.
Яких продуктів потрібно уникати під час спеки
Деякі продукти можуть негативно впливати на організм під час спеки. Тому намагайтесь уникати наступні категорії:
- червоне м'ясо важко перетравлюється, краще їсти дієтичні сорти
- молочні продукти, окрім кефіру, можуть спровокувати нетравлення шлунку
- солодощі, бо місять багато цукру, що може спровокувати різкий викид глюкози в кров, краще їсти фрукти
- сечогінні продукти - газовані напої, спаржа, банани, манго - бо з ними організм втрачає багато води
- алкогольні напої, бо вони збільшують навантаження на серце
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