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Что есть в жару, чтобы не терять важные минералы. Диетолог назвала обязательные продукты

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Вторник 08 августа 2023 07:03
Что есть в жару, чтобы не терять важные минералы. Диетолог назвала обязательные продукты Что лучше есть в жару (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Оксана Скиталинская

Во время жары люди много потеют, из-за чего теряют важные для организма микроэлементы. Пополнить их запас можно за счет определенных продуктов.

Об этом пишет диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

Что есть в жару, чтобы не терять минералы

"Если обобщать, то это примерно так и есть: летом мы потеем, с потом теряем электролиты - калий, магний, кальций и другие, которые необходимы для наших мышц, мозга и периферической нервной системы, сердца, сосудов. Для получения энергии из белков, жиров, углеводов и для множества других биохимических процессов", - пишет эксперт.

Она делится списком продуктов, которые лучше всего есть в жару, чтобы пополнить запас электролитов.

"Печеный картофель - самый богатый источник калия. Употребляйте ее охлажденной до комнатной температуры, тогда не наберете вес и подкормите свои "дружественные" бактерии в кишечнике полезным крахмалом. Именно он делает охлажденный печеный картофель плотным и вязким", - объясняет диетолог.

Скиталинская отмечает, что высокая температура воздуха - это стресс для организма, который требует больше антиоксидантов, витамина С. Поэтому нужно есть ягоды и зелень.

"Кофе также богат антиоксидантами, улучшает работу печени, мозга, но немного стимулирует мочеотделение, поэтому запивайте водой, можно едва подсолить и подкислить соком лимона, или выпить соленой минеральной воды", - говорит эксперт.

Каких продуктов следует избегать во время жары

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на организм во время жары. Поэтому старайтесь избегать следующих категорий:

  • красное мясо тяжело переваривается, лучше есть диетические сорта
  • молочные продукты, кроме кефира, могут спровоцировать несварение желудка
  • сладости содержат много сахара, что может спровоцировать резкий выброс глюкозы в кровь, лучше есть фрукты
  • мочегонные продукты - газированные напитки, спаржа, бананы, манго - потому что с ними организм теряет много воды
  • алкогольные напитки, потому что они увеличивают нагрузку на сердце

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