Что есть в жару, чтобы не терять важные минералы. Диетолог назвала обязательные продукты
Во время жары люди много потеют, из-за чего теряют важные для организма микроэлементы. Пополнить их запас можно за счет определенных продуктов.
Об этом пишет диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.
Что есть в жару, чтобы не терять минералы
"Если обобщать, то это примерно так и есть: летом мы потеем, с потом теряем электролиты - калий, магний, кальций и другие, которые необходимы для наших мышц, мозга и периферической нервной системы, сердца, сосудов. Для получения энергии из белков, жиров, углеводов и для множества других биохимических процессов", - пишет эксперт.
Она делится списком продуктов, которые лучше всего есть в жару, чтобы пополнить запас электролитов.
"Печеный картофель - самый богатый источник калия. Употребляйте ее охлажденной до комнатной температуры, тогда не наберете вес и подкормите свои "дружественные" бактерии в кишечнике полезным крахмалом. Именно он делает охлажденный печеный картофель плотным и вязким", - объясняет диетолог.
Скиталинская отмечает, что высокая температура воздуха - это стресс для организма, который требует больше антиоксидантов, витамина С. Поэтому нужно есть ягоды и зелень.
"Кофе также богат антиоксидантами, улучшает работу печени, мозга, но немного стимулирует мочеотделение, поэтому запивайте водой, можно едва подсолить и подкислить соком лимона, или выпить соленой минеральной воды", - говорит эксперт.
Каких продуктов следует избегать во время жары
Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на организм во время жары. Поэтому старайтесь избегать следующих категорий:
- красное мясо тяжело переваривается, лучше есть диетические сорта
- молочные продукты, кроме кефира, могут спровоцировать несварение желудка
- сладости содержат много сахара, что может спровоцировать резкий выброс глюкозы в кровь, лучше есть фрукты
- мочегонные продукты - газированные напитки, спаржа, бананы, манго - потому что с ними организм теряет много воды
- алкогольные напитки, потому что они увеличивают нагрузку на сердце
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