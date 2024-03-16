Що їсти на сніданок: корисні продукти та швидкі страви з ними

Сніданок - важлива частина нашого раціону і дня, він забезпечує необхідними мікроелементами та енергією. Однак часто на приготування складної страви немає ні часу, ні бажання.
Про те, що варто вживати на сніданок, і що не вимагатиме багато зусиль для приготування, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела при підготовці матеріалу: Healthline, CNBC.
Збалансований сніданок містить корисні жири, білки, вуглеводи, що повільно перетравлюються, а також вітаміни та мінерали, які є в овочах і фруктах.
Білки потрібні для утворення та відновлення тканин організму, транспортування та зберігання поживних речовин, а також для забезпечення енергією.
Вуглеводи - основне джерело енергії. А клітковина - це тип вуглеводів, який сприяє травленню.
Жири також постачають енергію, крім того, допомагаючи організму засвоювати деякі вітаміни. Багато мононенасичених і поліненасичених жирів містяться в горіхах, авокадо та оливковій олії - тому ці продукти чудові інгредієнти до ранкової страви.
Додавання до сніданку наведених нижче продуктів або їх поєднання дає заряд енергії, необхідний для того, щоб почуватися бадьорими протягом усього дня.
Вівсянка - хороше джерело мінералів, вуглеводів і клітковини, а також білків і жирів.
Мигдалеве масло - джерело жирів, антиоксидантів, заліза, містить кальцій та вітамін Е.
Яйця - забезпечують організм білком та корисними жирами.
Грецький йогурт - джерело пробіотиків, які важливі для здорового кишківника.
Папая - окрім клітковини та антиоксидантів, містить вітаміни А і С.
Насіння льону - містять багато розчинної клітковини, яка допомагає сповільнити травлення і знизити рівень цукру в крові.
Ягоди - лохина, полуниця, малина та ожина - містять багато антиоксидантів, клітковини та вітаміну С.
Насіння чіа - чудове джерело клітковини, покращує стан нервової системи та має протизапальну дію.
Авокадо - пропонує широкий спектр поживних речовин, включно з корисними жирами, вітамінами та мінералами.
Кокос - містить переважно жири, але також важливі мінерали та вітаміни групи В.
Авокадо - надзвичайно корисний продукт (фото: Freepik)
Салат на сніданок
Це досить швидкий та простий в приготуванні варіант. Можна поєднати листову зелень, наприклад, шпинат у вареному або сирому вигляді, з яйцями, які можна готувати різноманітними способами.
Салат з яйцем - простий і поживний сніданок (фото: Freepik)
Цільнозернові пластівці з фруктами або ягодами
Швидка ранкова страва забезпечить вуглеводами, білками, жирами та мінералами.
Вафлі з горіховим або мигдалевим маслом, фруктами або ягодами
Такий сніданок багатий на жири, антиоксиданти та мінерали - і до того ж смачний. Для більшої поживності можна полити вафлі медом і посипати зверху насінням чіа.
Вафлі з мигдалевим маслом і ягодами забезпечують жирами та мінералами (фото: Freepik)
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