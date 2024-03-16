Що їсти на сніданок: корисні продукти та швидкі страви з ними

Корисні речовини у продуктах на сніданок

Збалансований сніданок містить корисні жири, білки, вуглеводи, що повільно перетравлюються, а також вітаміни та мінерали, які є в овочах і фруктах.

Білки потрібні для утворення та відновлення тканин організму, транспортування та зберігання поживних речовин, а також для забезпечення енергією.

Вуглеводи - основне джерело енергії. А клітковина - це тип вуглеводів, який сприяє травленню.

Жири також постачають енергію, крім того, допомагаючи організму засвоювати деякі вітаміни. Багато мононенасичених і поліненасичених жирів містяться в горіхах, авокадо та оливковій олії - тому ці продукти чудові інгредієнти до ранкової страви.

Додавання до сніданку наведених нижче продуктів або їх поєднання дає заряд енергії, необхідний для того, щоб почуватися бадьорими протягом усього дня.

Що можна вживати на сніданок

Вівсянка - хороше джерело мінералів, вуглеводів і клітковини, а також білків і жирів.

Мигдалеве масло - джерело жирів, антиоксидантів, заліза, містить кальцій та вітамін Е.

Яйця - забезпечують організм білком та корисними жирами.

Грецький йогурт - джерело пробіотиків, які важливі для здорового кишківника.

Папая - окрім клітковини та антиоксидантів, містить вітаміни А і С.

Насіння льону - містять багато розчинної клітковини, яка допомагає сповільнити травлення і знизити рівень цукру в крові.

Ягоди - лохина, полуниця, малина та ожина - містять багато антиоксидантів, клітковини та вітаміну С.

Насіння чіа - чудове джерело клітковини, покращує стан нервової системи та має протизапальну дію.

Авокадо - пропонує широкий спектр поживних речовин, включно з корисними жирами, вітамінами та мінералами.

Кокос - містить переважно жири, але також важливі мінерали та вітаміни групи В.

Авокадо - надзвичайно корисний продукт (фото: Freepik)

Простий і корисний сніданок - основні страви

Салат на сніданок

Це досить швидкий та простий в приготуванні варіант. Можна поєднати листову зелень, наприклад, шпинат у вареному або сирому вигляді, з яйцями, які можна готувати різноманітними способами.

Салат з яйцем - простий і поживний сніданок (фото: Freepik)

Цільнозернові пластівці з фруктами або ягодами

Швидка ранкова страва забезпечить вуглеводами, білками, жирами та мінералами.

Вафлі з горіховим або мигдалевим маслом, фруктами або ягодами

Такий сніданок багатий на жири, антиоксиданти та мінерали - і до того ж смачний. Для більшої поживності можна полити вафлі медом і посипати зверху насінням чіа.

Вафлі з мигдалевим маслом і ягодами забезпечують жирами та мінералами (фото: Freepik)