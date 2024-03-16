Что есть на завтрак: полезные продукты и быстрые блюда с ними

Полезные вещества в продуктах на завтрак

Сбалансированный завтрак содержит полезные жиры, белки, медленно перевариваемые углеводы, а также витамины и минералы, которые есть в овощах и фруктах.

Белки необходимы для образования и восстановления тканей организма, транспортировки и хранения питательных веществ, а также для обеспечения энергии.

Углеводы - основной источник энергии. А клетчатка - это тип углеводов, способствующий пищеварению.

Жиры также снабжают энергией, кроме того, помогая организму усваивать некоторые витамины. Многие мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры содержатся в орехах, авокадо и оливковом масле - поэтому эти продукты отличные ингредиенты к утреннему блюду.

Добавление в завтрак нижеперечисленных продуктов или их сочетание дает заряд энергии, необходимый для того, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение всего дня.

Что можно употреблять на завтрак

Овсянка - хороший источник минералов, углеводов и клетчатки, а также белков и жиров.

Миндальное масло - источник жиров, антиоксидантов, железа, содержит кальций и витамин Е.

Яйца - снабжают организм белком и полезными жирами.

Греческий йогурт - источник пробиотиков, которые важны для здорового кишечника.

Папайя - кроме клетчатки и антиоксидантов, содержит витамины А и С.

Семена льна - содержат много растворимой клетчатки, которая помогает замедлить пищеварение и снизить уровень сахара в крови.

Ягоды - голубика, клубника, малина и ежевика - содержат много антиоксидантов, клетчатки и витамина С.

Семена чиа - отличный источник клетчатки, улучшает состояние нервной системы и оказывает противовоспалительное действие.

Авокадо - предлагает широкий спектр питательных веществ, включая полезные жиры, витамины и минералами.

Кокос - содержит преимущественно жиры, но также важные минералы и витамины группы В.

Авокадо - чрезвычайно полезный продукт (фото: Freepik)

Простой и полезный завтрак - основные блюда

Салат на завтрак

Это довольно быстрый и простой для приготовления вариант. Можно соединить листовую зелень, например шпинат в вареном или сыром виде, с яйцами, которые можно готовить разнообразными способами.

Салат с яйцом - простой и питательный завтрак (фото: Freepik)

Цельнозерновые хлопья с фруктами или ягодами

Быстрое утреннее блюдо снабдит углеводами, белками, жирами и минералами.

Вафли с ореховым или миндальным маслом, фруктами или ягодами.

Такой завтрак богат жирами, антиоксидантами и минералами - и к тому же вкусен. Для большей питательности можно полить вафли медом и посыпать сверху семенами чиа.

Вафли с миндальным маслом и ягодами снабжают жирами и минералами (фото: Freepik)