Що їсти перед місячними, щоб уникнути перепадів настрою

У деяких жінок під час менструацій можуть виникати перепади настрою та з’являється сильний потяг до некорисної їжі. Варто знати, що їсти перед місячними, щоб уникнути такого.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як продукти впливають на перебіг менструації.
Які продукти краще додати до раціону перед менструацією (день циклу 20-30):
Гормональні зміни під час менструального циклу мають великий вплив на фізичний стан жінки. Протягом кожної фази циклу жінка може відчувати різні симптоми, що стосуються її здоров’я та загального самопочуття.
Під час менстуацій багато жінок відчувають емоційний стрес і різні інші симптоми. Ці симптоми можуть бути легкими, помірними або важкими, але часто зникають після початку менструації.
Загальні симптоми передменструального синдрому включають болючість грудей, перепади настрою, здуття живота та дратівливість. Ліки допомагають, але вони можуть не знадобитися, якщо вживати правильну їжу перед місячними.
Дієта є вирішальним аспектом боротьби з ПМС з багатьох причин. Вам потрібні додаткові вітаміни та поживні речовини, щоб усунути симптоми шлунково-кишкового тракту (ШКТ), як-от здуття живота.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Womens health care та Cleveland clinic.