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Что есть перед месячными, чтобы избежать перепадов настроения

Какие продукты помогут избежать перепадов настроения во время менструаций (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

У некоторых женщин во время менструаций могут возникать перепады настроения и появляется сильная тяга к неполезной пище. Стоит знать, что есть перед месячными, чтобы избежать такого.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как продукты влияют на течение менструации.

Что лучше есть перед менструацией

Какие продукты лучше добавить в рацион перед менструацией (день цикла 20-30):

  • увеличьте содержание белковых продуктов - они обеспечивают длительное чувство насыщения
  • продукты, богатые клетчаткой
  • зелень, листовой салат, руккола и шпинат являются источниками магния, железа, витаминов
  • авокадо, орехи и оливковое масло содержат жиры, которые нужны для нормального уровня гормонов
  • черный шоколад с высоким содержанием какао
  • брокколи - источник полезных веществ
  • зерновые - гречка или коричневый рис, помогают в выведении избыточного эстрогена из вашего тела
  • лосось и тунец - содержит белок и жирные кислоты
  • имбирь - обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают при многих симптомах, связанных с ПМС
  • йогурт - симптомы желудочно-кишечного тракта часто усиливаются во время менструации, и здесь поможет йогурт. Он содержит пробиотики, которые помогают сбалансировать кишечные бактерии, уменьшая вздутие живота
  • киноа облегчает вздутие живота и регулирует работу кишечника, особенно во время менструации. Они содержат много клетчатки и магния, помогая при менструальных болях и других симптомах

Почему правильное питание важно во время менструации

Гормональные изменения во время менструального цикла оказывают большое влияние на физическое состояние женщины. В течение каждой фазы цикла женщина может испытывать разные симптомы, касающиеся ее здоровья и общего самочувствия.

Во время менструации многие женщины испытывают эмоциональный стресс и разные другие симптомы. Эти симптомы могут быть легкими, умеренными или тяжелыми, но часто исчезают после начала менструации.

Общие симптомы предменструального синдрома включают болезненность груди, перепады настроения, вздутие живота и раздражительность. Лекарства помогают, но они могут не понадобиться, если употреблять правильную пищу перед месячными.

Диета является решающим аспектом борьбы с ПМС по многим причинам. Вам нужны дополнительные витамины и питательные вещества, чтобы устранить симптомы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такие как вздутие живота.

 

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Womens health care и Cleveland clinic.

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