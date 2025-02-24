Что есть перед месячными, чтобы избежать перепадов настроения

У некоторых женщин во время менструаций могут возникать перепады настроения и появляется сильная тяга к неполезной пище. Стоит знать, что есть перед месячными, чтобы избежать такого.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как продукты влияют на течение менструации.
Какие продукты лучше добавить в рацион перед менструацией (день цикла 20-30):
Гормональные изменения во время менструального цикла оказывают большое влияние на физическое состояние женщины. В течение каждой фазы цикла женщина может испытывать разные симптомы, касающиеся ее здоровья и общего самочувствия.
Во время менструации многие женщины испытывают эмоциональный стресс и разные другие симптомы. Эти симптомы могут быть легкими, умеренными или тяжелыми, но часто исчезают после начала менструации.
Общие симптомы предменструального синдрома включают болезненность груди, перепады настроения, вздутие живота и раздражительность. Лекарства помогают, но они могут не понадобиться, если употреблять правильную пищу перед месячными.
Диета является решающим аспектом борьбы с ПМС по многим причинам. Вам нужны дополнительные витамины и питательные вещества, чтобы устранить симптомы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такие как вздутие живота.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Womens health care и Cleveland clinic.