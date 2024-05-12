Що відомо про премʼєрний 3 сезон "Бріджертонів": події змусять нервувати і захоплюватися

Чого чекати від нового сезону "Бріджертонів"

Вже цього місяця на глядачів чекає третій сезон, який розповість історію ще одного брата з сім'ї Бріджертонів.

Родина Бріджертонів є частиною британської аристократії та шанованим, люблячим і згуртованим кланом, який має прихильність серед вищого суспільства.

Цей сезон розповідає нам детальніше про леді Віслдаун, яка пише огляди на світські раути та підштовхує суспільство до пліток. Вона не боїться навіть королеви Шарлотту.

Основна сюжетна лінія розгортатиметься навколо персонажів Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон.

Згідно із сюжетом книги, Колін повертається з довгої подорожі й бачить подругу свого дитинства, Пенелопу, в абсолютно новому світлі. Але зблизитися парі заважають таємниці, які вони приховують одне від одного.

"Настав час для Коліна й Пенелопи… Замість того щоб топтатися на місці, ми вирішили додати цю динаміку в їхній сезон. Нам здалося, що це був ідеальний момент для початку", - сказала шоуранерка третього сезону Джесс Браунелл в інтерв'ю для Variety.

Кадр з серіалу "Бріджертони"

І куди ж новий сезон без нових персонажів. У третій частині історії Бріджертонів, з’являється нова героїня - молода вдова, леді Тіллі Арнольд. Її образ втілить актриса Ганна Нью, найвідоміша за роллю в серіалі "Чорні вітрила".

Тож, сезон обіцяє бути дуже романтичним, красивим та багатим на неочікувані сюжетні повороти, які зачарують глядачів та не залишать спокійними.

Коли очікувати на третій сезон "Бріджертонів"

Третій сезон серіалу вийде на Netflix вже цього місяця. Прем'єра перших чотирьох епізодів відбудеться 16 травня, а решти - 13 червня.

Кадр з серіалу "Бріджертони"

Якими були минулі сезони "Бріджертонів"

Нагадаємо, що у першому сезоні шоу від Netflix екранізували книгу "Герцог і я", в основі другого - "Віконт, який мене кохав".

Сюжет першого сезону стосувався старшої доньки родини, Дафни, яка намагалася знайти собі чоловіка на початку 1800-х років.

Романтична історія наскільки захопила глядачів, що у 2022 році вийшов другий сезон, сюжет якого стосувався вже особистого життя молодого віконта Бріджертона.

А у травні 2023 року з'явилась окрема історія, присвячена королеві Шарлотті, яка розтопила серця мільйонів глядачів та змусила повірити у справжнє кохання крізь всі перепони.