Что известно о премьерном 3 сезоне "Бриджертонов": события заставят нервничать и восхищаться

Чего ждать от нового сезона "Бриджертонов"

Уже в этом месяце зрителей ждет третий сезон, который расскажет историю еще одного брата из семьи Бриджертонов.

Семейство Бриджертонов является частью британской аристократии и уважаемым, любящим и сплоченным кланом, располагающим среди высшего общества.

Этот сезон рассказывает нам подробнее о леди Вислдаун, которая пишет обзоры светских раутов и подталкивает общество к сплетням. Она не боится даже королевы Шарлотты.

Основная сюжетная линия будет разворачиваться вокруг персонажей Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон.

Согласно сюжету книги, Колин возвращается из долгого путешествия и видит подругу своего детства, Пенелопу, в совершенно новом свете. Но сблизиться паре мешают тайны, которые они скрывают друг от друга.

"Настало время для Колина и Пенелопы… Вместо того, чтобы топтаться на месте, мы решили добавить эту динамику в их сезон. Нам показалось, что это был идеальный момент для начала", - сказала шоуранерша третьего сезона Джесс Браунелл в интервью для Variety.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

И куда новый сезон без новых персонажей. В третьей части истории Бриджертонов, появляется новая героиня - молодая вдова, леди Тилли Арнольд. Ее образ воплотит актриса Анна Нью, самая известная по роли в сериале "Черные паруса".

Итак, сезон обещает быть очень романтичным, красивым и богатым неожиданными сюжетными поворотами, которые очаруют зрителей и не оставят спокойными.

Когда ожидать третий сезон "Бриджертонов"

Третий сезон сериала выйдет на Netflix уже в этом месяце. Премьера первых четырех эпизодов состоится 16 мая, а остальные - 13 июня.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Какими были прошлые сезоны "Бриджертонов"

Напомним, что в первом сезоне шоу от Netflix экранизировали книгу "Герцог и я", в основе второго - "Виконт, который меня любил".

Сюжет первого сезона касался старшей дочери семьи Дафны, которая пыталась найти себе мужа в начале 1800-х годов.

Романтическая история насколько увлекла зрителей, что в 2022 году вышел второй сезон, сюжет которого касался уже личной жизни молодого виконта Бриджертона.

А в мае 2023 появилась отдельная история, посвященная королеве Шарлотте, которая растопила сердца миллионов зрителей и заставила поверить в настоящую любовь сквозь все преграды.