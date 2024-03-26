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Що відомо про майбутній розумний годинник Samsung Galaxy Watch вже зараз

Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 7 вийдуть у трьох версіях (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Щороку Samsung оновлює свій розумний годинник Galaxy Watch, і в 2024 році очікується анонс нового покоління вже в липні. За інформацією джерел, компанія готує три моделі, кожна з яких буде представлена у двох варіантах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Samsung SamMobile.

Перша версія Galaxy Watch 7 представлена двома модельними номерами: SM-L300 та SM-L305, а друга версія - SM-L310 та SM-L315. Імовірно, це стандартні та класичні варіанти з можливістю підключення по Wi-Fi та Wi-Fi + eSIM.

Третя версія має номери SM-L700 та SM-L705. За інформацією від SamMobiles, вони будуть найдорожчими аксесуарами в лінійці і будуть доступні з підтримкою мобільного інтернету або без нього.

Поки що неясно, чим саме виділятиметься третя модель у цьому поколінні. Однак, враховуючи вихід Watch Ultra від Apple, можна припустити, що Samsung також представить преміальний та високозахищений пристрій, можливо навіть у прямокутному дизайні.

Також повідомляється, що всі моделі Galaxy Watch 7 матимуть подвоєний обсяг вбудованої пам'яті - 32 ГБ, які можна буде використовувати для зберігання офлайн-музики та карт.

Попередні звіти вказували, що Galaxy Watch 7 стануть першими пристроями Samsung з 3-нм чіпом, який буде на 50 відсотків енергоефективнішим у порівнянні з процесором Galaxy Watch 6, що може призвести до збільшення часу автономної роботи.

Раніше ми писали, що Samsung готується до радикальних змін у дизайні смарт-годинника.

А ще у нас є матеріал про те, що Samsung представила концепт гнучкого смартфона-браслету.

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Samsungгодинник