Samsung готується до радикальних змін у дизайні смарт-годинників: подробиці

Характерною особливістю годинника Samsung Galaxy Watch є круглі дисплеї і безель, що обертається. Однак раніше ці аксесуари не завжди виглядали так, як ми звикли їх бачити. Перші смарт-годинники бренду, тоді ще Galaxy Gear, мали прямокутні екрани, і в новому поколінні годинника компанія може повернутися до цієї форми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідне джерело останніх новин Samsung, оглядів продуктів, навчальних порад, думок та подкастів SamMobile .

Деталі чуток

Можливо, мова вже йде про Galaxy Watch 7, анонс яких може відбутися цього року. З новим дизайном і прямокутним екраном такий годинник буде нагадувати Apple Watch, що допоможе їм краще конкурувати за увагу потенційних покупців. Але ця медаль має дві сторони.

Якщо Galaxy Watch стануть виключно прямокутними, Samsung ризикує втратити поточну аудиторію, яка звикла до круглих форм. Ті, хто планував оновити свій годинник найближчими роками, можуть переключитися на Pixel Watch або TicWatch.

Лінійка Galaxy Gear (фото: Samsung)

Однак варто помітити, що безель, який обертається, і прямокутний дисплей не дуже сумісні. Перехід на нову форму позбавить годинник їхньої характерної особливості, яку шанувальники бренду важко повернули після її відмови в Watch 5.

З іншого боку, прямокутний екран зручніший для читання повідомлень та подій у календарі, а також дозволяє більш ефективно використовувати робочий простір у додатках, надаючи користувачам більше інформації. Однак підтримка такого формату у Watch OS - відкрите питання. Адже вже давно ніхто не випускав смарт-годинник з прямокутним екраном і платформою Google.