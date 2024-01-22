Что происходит с вашей печенью, когда вы перестаете пить алкоголь

Печень - самый крупный внутренний орган человеческого организма. Именно он чувствует воздействие алкоголя и более всего восприимчив к негативным последствиям. Однако печень может восстановиться, если вы перестанете употреблять спиртное.

Как печень реагирует на алкогольные напитки и насколько быстро она может восстановиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Как алкоголь влияет на печень

Печень необходима для сотни телесных процессов, включая расщепление токсинов, в том числе и после употребления алкоголя. Кроме печени, из-за чрезмерного и длительного употребления спиртного могут пострадать также мозг и сердце.

Доцент кафедры гепатологии Плимутского университета Ашвин Дханда рассказал, что существует целый спектр заболеваний, начиная от отложения жира в печени (жировая дегенерация печени) и заканчивая образованием рубцов (цирроз печени) - все они связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Некоторые из них не вызывают никаких симптомов вплоть до самых поздних стадий повреждения.

Во-первых, алкоголь делает печень жирной. Этот жир вызывает воспаление печени. В ответ он пытается исцелить себя, образуя рубцовую ткань. Если это будет продолжаться бесконтрольно, вся печень может превратиться в сеть рубцов с небольшими островками "хорошей" печени между ними - цирроз печени.

На поздних стадиях цирроза печени, когда печень отказывает, люди могут желтеть (желтуха), опухать от жидкости, становиться сонными и спутанными. Это серьезно и может привести к летальному исходу.

У большинства людей, которые регулярно выпивают больше рекомендованного лимита в 14 единиц алкоголя в неделю (около шести пинт пива нормальной крепости (крепость 4 %) или около шести средних (175 мл) бокалов вина (крепость 14 %)), будет наблюдаться ожирение печени. Длительное и интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск развития рубцов и цирроза печени.

Может ли печень восстановиться

У людей с ожирением печени уже через две-три недели отказа от алкоголя печень может зажить, выглядеть и функционировать как новая.

У людей с воспалением печени или легкими рубцами даже в течение семи дней после отказа от алкоголя наблюдается заметное уменьшение количества жира в печени, воспалений и рубцов. Прекращение употребления алкоголя на несколько месяцев позволит печени восстановиться и вернуться в нормальное состояние.

У алкоголиков с более тяжелыми рубцами или печеночной недостаточностью отказ от алкоголя на несколько лет снижает вероятность ухудшения печеночной недостаточности и смерти.

Кроме того, отказ от употребления алкоголя также положительно влияет на сон, работу мозга и кровяное давление.

Отказ от алкоголя в течение длительного времени также снижает риск развития некоторых видов рака (включая рак печени, поджелудочной железы и толстой кишки), а также риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Печень обладает удивительной способностью восстанавливаться после повреждения. Но она не может вырасти снова как новая, если на ней уже были серьезные рубцы.

Если вы бросите пить и у вас останется только ожирение печени, она может быстро вернуться в норму. Если у вас изначально было рубцевание печени (цирроз), отказ от алкоголя позволит немного выздороветь и улучшить функции, но не сможет устранить весь уже нанесенный ущерб.

Если вы хотите позаботиться о своей печени, пейте умеренно и проводите два-три безалкогольных дня в неделю. Таким образом, вам не придется полагаться на волшебную силу самовосстановления печени, чтобы оставаться здоровым.