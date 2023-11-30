На що важливо звернути увагу при купівлі молочних продуктів, щоб уникнути отруєння

При купівлі молочних продуктів в магазині потрібно звертати увагу на склад. Споживач повинен зробити свій вибір на основі відповідної інформації про харчовий продукт, що зазначена на маркуванні,

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Чого не повинно бути у молочних продуктах

Статтею 6 Закону України "Про молоко та молочні продукти" заборонено використовувати жири та білки немолочного походження, будь-які стабілізатори і консерванти у виробництві традиційних молочних продуктів (масло, сир, сметана, ряжанка, кефір, сир кисломолочний).

Важливо, що інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не вводити його в оману, зокрема щодо:

характеристик харчового продукту, у тому числі його категорії, характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати "вжити до", країни походження або місця походження

приписування харчовому продукту непритаманних йому властивостей або наслідків споживання

особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогічні харчові продукти мають такі самі характеристики, зокрема шляхом підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів

припущення за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або графічних зображень про наявність у харчовому продукті певного компонента, якщо насправді він замінений іншим інгредієнтом.

Що перевірити при купівлі

На період військового стану в Україні Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 03.03.2022 №186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану", якою тимчасово спрощено вимоги до обов’язкової інформації про продукт на маркуванні.

Українців закликають купуючи молоко чи молочні продукти, завжди перевіряти маркування, цілісність пакування, дату виготовлення та зберігати чек.

Утримайтесь від купівлі молочних продуктів в місцях несанкціонованої торгівлі або з рук, сумнівної якості, зі строком реалізації, що минув, адже це може становити загрозу здоров’ю.