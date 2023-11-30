На что важно обратить внимание при покупке молочных продуктов во избежание отравления

При покупке молочных продуктов в магазине следует обращать внимание на склад. Потребитель должен сделать свой выбор на основе соответствующей информации о пищевом продукте, указанной на маркировке,

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Чего не должно быть в молочных продуктах

Статьей 6 Закона Украины "О молоке и молочных продуктах" запрещено использовать жиры и белки немолочного происхождения, какие-либо стабилизаторы и консерванты в производстве традиционных молочных продуктов (масло, творог, сметана, ряженка, кефир, творог).

Важно, что информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не вводить его в заблуждение, в частности:

характеристик пищевого продукта, в том числе его категории, характерных признаков, свойств, состава, количества, минимального срока годности или даты "применить к", страны происхождения или места происхождения

приписывание пищевому продукту неприсущих ему свойств или последствий потребления

особых характеристик пищевого продукта, если аналогичные пищевые продукты имеют такие же характеристики, в частности путем подчеркивания факта наличия или отсутствия определенных ингредиентов

предположение с помощью внешнего вида продукта, описания или графических изображений о наличии в пищевом продукте определенного компонента, если действительно он заменен другим ингредиентом

Что проверить при покупке

На период военного положения в Украине Кабинет Министров Украины принял Постановление от 03.03.2022 №186 "Некоторые вопросы маркировки пищевых продуктов в условиях военного положения", которым временно упрощены требования к обязательной информации о продукте на маркировке.

Украинцев призывают покупая молоко или молочные продукты, всегда проверять маркировку, целостность упаковки, дату изготовления и хранить чек.

Воздержитесь от покупки молочных продуктов в местах несанкционированной торговли или из рук, сомнительного качества, с истекшим сроком реализации, ведь это может представлять угрозу здоровью.