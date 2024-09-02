Що у вашому домі передбачає нещастя? Дізнайтеся, на що звернути увагу

Забобони та прикмети здавна були невіддільною частиною життя людей, допомагаючи їм передбачати можливі негаразди. Вони допомагали нашим предкам розпізнати сигнали небезпеки й уникнути неприємностей.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про те, що може попереджати вас про наближення нещастя.
Столові прилади та посуд здавна мали особливе значення у народних прикметах, попереджаючи про можливі неприємності. А саме:
Однак не всі прикмети такі похмурі. Існують також позитивні передбачення:
Ці народні прикмети нагадують нам про те, як навіть дрібниці можуть мати символічне значення, впливаючи на наші повсякденні справи та взаємини.
Слов'яни здавна вірили в знаки, які попереджали про можливі неприємності, і не радили їх ігнорувати. Вчасно помітивши ці ознаки, можна було уникнути біди. До таких знаків належали:
Також, якщо нова лампочка швидко перегорає, це може бути сигналом про майбутні розбіжності між подружжям, тому впродовж двох тижнів краще уникати з’ясування стосунків. Крім того, за народними віруваннями, не можна залишати відчинений балкон, вікно або кватирку, коли виходите з дому, інакше можна втратити гроші.
Раніше ми пояснювали, яке дерево посадити біля будинку, щоб у ньому завжди панувало щастя.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Jaws Cleans, World Treasures.