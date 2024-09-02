Що у вашому домі передбачає нещастя? Дізнайтеся, на що звернути увагу

Передвісники поганого на кухні

Столові прилади та посуд здавна мали особливе значення у народних прикметах, попереджаючи про можливі неприємності. А саме:

Розбитий посуд. Якщо тарілка чи чашка випадково розбивається, це вважається поганим знаком, що віщує нещастя. Уламки не можна збирати руками, лише віником.

Якщо тарілка чи чашка випадково розбивається, це вважається поганим знаком, що віщує нещастя. Уламки не можна збирати руками, лише віником. Тріщини в посуді. Якщо посуд тріснув у руках, це означає, що та людина, яка його тримала, може мати погані наміри щодо господарів дому.

Якщо посуд тріснув у руках, це означає, що та людина, яка його тримала, може мати погані наміри щодо господарів дому. Падіння столових приладів. Коли ніж падає на підлогу, очікуйте чоловіка в гостях, якщо ж впала вилка - готуйтеся до приходу жінки. Щоб відвернути небажаних гостей, можна тричі постукати приладом по підлозі.

Коли ніж падає на підлогу, очікуйте чоловіка в гостях, якщо ж впала вилка - готуйтеся до приходу жінки. Щоб відвернути небажаних гостей, можна тричі постукати приладом по підлозі. Різання на столі. Нарізання продуктів безпосередньо на столі може призвести до сварок або навіть розлучення між закоханими.

Нарізання продуктів безпосередньо на столі може призвести до сварок або навіть розлучення між закоханими. Ніж у хлібі. Залишити ніж у хлібі після нарізання вважається недобрим знаком, який може передбачати голод і фінансові труднощі.

Залишити ніж у хлібі після нарізання вважається недобрим знаком, який може передбачати голод і фінансові труднощі. Позичання солі. Позичати сіль комусь іншому означає передати частину свого щастя та удачі.

Позичати сіль комусь іншому означає передати частину свого щастя та удачі. Змітання крихт. Змітання хлібних крихт зі столу рукою може призвести до фінансових проблем, тому краще користуватися для цього ганчіркою або серветкою.

Однак не всі прикмети такі похмурі. Існують також позитивні передбачення:

Якщо ви помітили, що дві ложки випадково схрестилися у каструлі, це обіцяє швидке заміжжя.

Випадкове схрещення ножів під час сервірування столу віщує подорож у найближчому майбутньому.

Ці народні прикмети нагадують нам про те, як навіть дрібниці можуть мати символічне значення, впливаючи на наші повсякденні справи та взаємини.

Що у вашому домі передбачає нещастя

Слов'яни здавна вірили в знаки, які попереджали про можливі неприємності, і не радили їх ігнорувати. Вчасно помітивши ці ознаки, можна було уникнути біди. До таких знаків належали:

Раптова поява комах у домі (тарганів, мурах, мухоловок або клопів) сигналізує про можливу хворобу когось із мешканців.

Зупинка наручного годинника передбачає фінансові труднощі, а настінного - проблеми зі здоров'ям.

Порвана штора могла передвіщати конфлікти та сварки із сусідами

Засохла рослина в кімнаті попереджає про серію невдач і неприємностей (в цій кімнаті не можна спати).

Розбите або тріснуте дзеркало вважалося ознакою можливих хвороб, поганого самопочуття та труднощів у особистому житті.

Також, якщо нова лампочка швидко перегорає, це може бути сигналом про майбутні розбіжності між подружжям, тому впродовж двох тижнів краще уникати з’ясування стосунків. Крім того, за народними віруваннями, не можна залишати відчинений балкон, вікно або кватирку, коли виходите з дому, інакше можна втратити гроші.