Що варто викинути з дому перед Новим роком, щоб залучити гроші та вдачу

Новий рік - це час змін та оновлення. Аби залучити в дім гроші, достаток і щастя, важливо позбутися речей, які можуть блокувати позитивну енергію. Напередодні свята ми прибираємо у своїх оселях і варто знати, чого варто позбутися, щоб залучити успіх та достаток.
Що потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб залучити гроші та удачу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Передноворічне прибирання - це не лише про порядок, а й про звільнення місця для нового і кращого. Езотерики та психологи переконані, що деякі речі в домі можуть накопичувати негативну енергію або асоціюватися з невдачами. Ось список того, що потрібно викинути перед святами:
Усі зламані предмети - від меблів до техніки - символізують перешкоди у вашому житті. Позбувшись їх, ви звільняєте простір для нового і справного, а також позбавляєтеся символів невдачі та застою.
Речі, які ви не носили більше як рік, накопичують енергію минулого. Віддайте їх тим, хто потребує, або утилізуйте. Новий рік краще зустрічати у вільному просторі, відкритому для нових можливостей.
Навіть, якщо це улюблена чашка чи тарілка, ви маєте знати, що тріщини та сколи асоціюються з бідністю та втратами. Замість старого посуду краще придбати щось нове, що символізуватиме достаток у вашій родині.
Старі газети, чеки, порожні коробки - все це створює хаос у домі та може блокувати фінансовий потік. Організуйте простір і залиште лише те, що дійсно корисно.
Предмети, що нагадують про невдалі моменти чи токсичних людей, які несуть емоційний вантаж. Позбавтеся від них, щоб звільнити місце для нових, приємних спогадів.
Гаманець, який давно вийшов з ладу, може "тримати" ваші фінансові проблеми. У Новий рік краще купити новий гаманець, який стане символом залучення грошей та успіху.
Раніше ми писали про те, який ритуал з корицею перед Новим роком допоможе привабити гроші.
А ще розповідали про те, що не варто розповідати іншим, щоб не наврочити.
Під час написання матеріалу були використані джерела: Psychology Today, феншуй по MasterClass, BBC Culture.