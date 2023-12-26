Що треба знати про споживання вуглеводів, щоб не наражатися на небезпеку

Як зазначає фахівець, не усі вуглеводи однаково корисні. Існує багато різних типів продуктів, що містять вуглеводи, і вони можуть відрізнятися за своїм впливом на здоров'я.

Іноді вуглеводи поділяють на "прості" та "складні", або "цільні" та "рафіновані".

"Цільні вуглеводи піддаються мінімальній обробці та містять клітковину, яка міститься в їжі в природному вигляді, тоді як рафіновані вуглеводи піддаються більшій обробці, і з них видаляється або змінюється природна клітковина", - пояснює Ольга Безугла.

Приклади цільних вуглеводів:

Овочі

Кіноа

Ячмінь

Бобові

Картопля

Цільні зерна

Овес

Картопля

Рафіновані вуглеводи:

Підсолоджені цукром напої

Білий хліб

Випічка

Інші вироби з білого борошна

"Численні дослідження показують, що споживання рафінованих вуглеводів пов’язане з такими захворюваннями, як ожиріння та діабет 2 типу", - попереджає дієтолог.

Рафіновані вуглеводи, як правило, спричиняють стрибки рівня цукру в крові, що може призвести до подальшого падіння, яке може спровокувати голод і викликати потяг до їжі.

Вони також містять цукор, який слід обмежувати, оскільки дієти з високим вмістом цукру пов’язані з підвищеним ризиком багатьох хронічних захворювань.

Хоча важливо обмежувати рафіновані вуглеводи та доданий цукор, цільні вуглеводи повинні бути частиною збалансованого раціону.

Цільні харчові джерела вуглеводів багаті на поживні речовини та клітковину і не викликають таких же стрибків і падінь рівня цукру в крові.