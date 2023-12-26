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Що треба знати про споживання вуглеводів, щоб не наражатися на небезпеку

Які вуглеводи можуть нашкодити здоров'ю людини (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вуглеводи обов'язково мають бути присутні у раціоні людини, бо вони необхідні організму. Однак треба розуміти, що існують "цільні" вуглеводи та "рафіновані". Саме останні можуть бути небезпечні для нашого здоров'я.

Що треба знати про вуглеводи та які продукти з ними варто обирати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Як зазначає фахівець, не усі вуглеводи однаково корисні. Існує багато різних типів продуктів, що містять вуглеводи, і вони можуть відрізнятися за своїм впливом на здоров'я.

Іноді вуглеводи поділяють на "прості" та "складні", або "цільні" та "рафіновані".

"Цільні вуглеводи піддаються мінімальній обробці та містять клітковину, яка міститься в їжі в природному вигляді, тоді як рафіновані вуглеводи піддаються більшій обробці, і з них видаляється або змінюється природна клітковина", - пояснює Ольга Безугла.

Приклади цільних вуглеводів:

  • Овочі
  • Кіноа
  • Ячмінь
  • Бобові
  • Картопля
  • Цільні зерна
  • Овес
  • Картопля

Рафіновані вуглеводи:

  • Підсолоджені цукром напої
  • Білий хліб
  • Випічка
  • Інші вироби з білого борошна

"Численні дослідження показують, що споживання рафінованих вуглеводів пов’язане з такими захворюваннями, як ожиріння та діабет 2 типу", - попереджає дієтолог.

Рафіновані вуглеводи, як правило, спричиняють стрибки рівня цукру в крові, що може призвести до подальшого падіння, яке може спровокувати голод і викликати потяг до їжі.

Вони також містять цукор, який слід обмежувати, оскільки дієти з високим вмістом цукру пов’язані з підвищеним ризиком багатьох хронічних захворювань.

Хоча важливо обмежувати рафіновані вуглеводи та доданий цукор, цільні вуглеводи повинні бути частиною збалансованого раціону.

Цільні харчові джерела вуглеводів багаті на поживні речовини та клітковину і не викликають таких же стрибків і падінь рівня цукру в крові.

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