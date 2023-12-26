Что нужно знать об употреблении углеводов, чтобы не подвергаться опасности

Как отмечает специалист, не все углеводы одинаково полезны. Существует много разных типов продуктов, содержащих углеводы, и они могут отличаться по своему влиянию на здоровье.

Иногда углеводы делятся на "простые" и "сложные", или "цельные" и "рафинированные".

"Цельные углеводы подвергаются минимальной обработке и содержат клетчатку, содержащуюся в пище в природном виде, тогда как рафинированные углеводы подвергаются большей обработке, и из них удаляется или изменяется природная клетчатка", - объясняет Ольга Безуглая.

Примеры цельных углеводов:

Овощи

Киноа

Ячмень

Бобовые

Картофель

Цельные зерна

Овес

Картофель

Рафинированные углеводы:

Подслащенные сахаром напитки

Белый хлеб

Выпечка

Другие изделия из белой муки

"Многочисленные исследования показывают, что потребление рафинированных углеводов связано с такими заболеваниями как ожирение и диабет 2 типа", - предупреждает диетолог.

Рафинированные углеводы, как правило, вызывают скачки уровня сахара в крови, что может привести к дальнейшему падению, которое может спровоцировать голод и вызвать тягу к пище.

Они также содержат сахар, который следует ущемлять, поскольку диеты с высоким содержанием сахара связаны с повышенным риском многих хронических заболеваний.

Хотя важно ограничивать рафинированные углеводы и добавленный сахар, цельные углеводы должны быть частью сбалансированного рациона.

Цельные пищевые источники углеводов богаты питательными веществами и клетчаткой и не вызывают таких же скачков и падений уровня сахара в крови.