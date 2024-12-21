Що треба робити на Новий рік, аби розбагатіти та знайти щастя. Не забудьте про це в ніч на 1 січня

Вже скоро закінчиться 2024 рік, а тому багато хто хоче зробити все, аби Новий рік приніс виключно щастя та багатство. І виявилося, що в ніч на 1 січня можна не лише святкувати, а й трохи "почарувати".
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагух розсекретила одразу два новорічні ритуали, які допоможуть прикликати гроші та успіх.
"Щоб у новому році фінанси завжди були на вашій стороні, скористайтеся одним з моїх найулюбленіших ритуалів. Напередодні опівночі на Новий рік підготуйте три монети, які будуть символізувати три важливі складові: гроші, удачу та процвітання", - розповіла Лія.
Далі вона радить зробити наступне:
За словами астролога, цей ритуал допоможе збільшити ваш прибуток і активувати фінансову енергію у вашому житті.
Що робити на Новий рік, аби було щастя (ілюстрація: freepik.com)
Також Лагуз назвала ще один спосіб, завдяки якому нібито можна залучити удачу та сприятливі можливості. Для такого ритуалу вам знадобиться свічка.
Покрокова інструкція:
До слова, раніше астролог назвала невдалі подарунки на Новий рік.
Окрім цього, нещодавно з'явився гороскоп на 2025 рік.