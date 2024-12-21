Что нужно делать на Новый год, чтобы разбогатеть и обрести счастье. Не забудьте об этом в ночь на 1 января

Ритуал на финансовый успех

"Чтобы в новом году финансы всегда были на вашей стороне, воспользуйтесь одним из моих самых любимых ритуалов. Накануне полуночи на Новый год подготовьте три монеты, которые будут символизировать три важные составляющие: деньги, удачу и процветание", - рассказала Лия.

Далее она советует сделать следующее:

когда наступит полночь, возьмите монеты в правую руку

затем проговаривайте: "Как эти монеты приумножаются, так и мое финансовое благосостояние растет. Желаю себе и своим близким достатка и процветания в Новом году"

после этого положите монеты в кошелек или в специальный контейнер для хранения денег и каждый месяц на Новолуние добавляйте туда еще одну монетку.

По словам астролога, этот ритуал поможет увеличить вашу прибыль и активировать финансовую энергию в вашей жизни.

Что делать на Новый год, чтобы было счастье (иллюстрация: freepik.com)

Ритуал на счастье

Также Лагуз назвала еще один способ, благодаря которому якобы можно привлечь удачу и благоприятные возможности. Для такого ритуала вам понадобится свеча.

Пошаговая инструкция: