Что нужно делать на Новый год, чтобы разбогатеть и обрести счастье. Не забудьте об этом в ночь на 1 января

Уже скоро закончится 2024 год, а потому многие хотят сделать все, чтобы Новый год принес исключительно счастье и богатство. И оказалось, что в ночь на 1 января можно не только праздновать, но и немного "поколдовать".
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагух рассекретила сразу два новогодних ритуала, которые помогут призвать деньги и успех.
"Чтобы в новом году финансы всегда были на вашей стороне, воспользуйтесь одним из моих самых любимых ритуалов. Накануне полуночи на Новый год подготовьте три монеты, которые будут символизировать три важные составляющие: деньги, удачу и процветание", - рассказала Лия.
Далее она советует сделать следующее:
По словам астролога, этот ритуал поможет увеличить вашу прибыль и активировать финансовую энергию в вашей жизни.
Что делать на Новый год, чтобы было счастье (иллюстрация: freepik.com)
Также Лагуз назвала еще один способ, благодаря которому якобы можно привлечь удачу и благоприятные возможности. Для такого ритуала вам понадобится свеча.
Пошаговая инструкция:
К слову, ранее астролог назвала неудачные подарки на Новый год.
Кроме этого, недавно появился гороскоп на 2025 год.