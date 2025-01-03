Що треба обов'язково з'їсти, щоб розвантажити організм після свят: найсильніші продукти

Продукти для детоксикації організму після свят

Огірки та селера

Ці овочі мають низьку калорійність та високий вміст води, що допоможе організму вивести токсини та надлишки рідини.

Кіфір або йогурт без додавок

Молочно-кислі продукти підтримують здоров'я кишківника та промотують нормальне травлення.

Зелена гречка

Гречана крупа містить багато клітковини та мікроелементів, що допомагають чистити шлунково-кишковий тракт.

Найсильніші продукти для виведення токсинів

Найсильніші властивості з виведення токсинів мають такі продукти: буряк, лимон, грейпфрут, імбир, петрушка, ферментовані продукти (квашена капуста, огірки, яблучний оцет, кефір, йогурт), куркума, авокадо, горіхи, насіння, часник.

Намагайтеся пити якомога більше води.

Натщесерце - склянка води з декількома краплями лимонного соку, а перед сніданком можна приготувати собі зелений смузі.

Для цього можна використовувати на вибір різні фрукти і овочі: яблуко, селера, листя м'яти чи базиліку (підійде будь-яка зелень), ківі, стиглий банан плюс 100 мл води. Все це збивається в блендері до однорідної маси.

Варто відмовитися від