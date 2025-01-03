Что надо обязательно съесть, чтобы разгрузить организм после праздников: самые сильные продукты

Продукты для детоксикации организма после праздников

Огурцы и сельдерей

Эти овощи имеют низкую калорийность и высокое содержание воды, что поможет организму вывести токсины и излишки жидкости.

Кифир или йогурт без добавок

Молочно-кислые продукты поддерживают здоровье кишечника и способствуют нормальному пищеварению.

Зеленая гречка

Гречневая крупа содержит много клетчатки и микроэлементов, помогающих чистить желудочно-кишечный тракт.

Самые сильные продукты для выведения токсинов

Самыми сильными свойствами по выведению токсинов обладают такие продукты: свекла, лимон, грейпфрут, имбирь, петрушка, ферментированные продукты (квашеная капуста, огурцы, яблочный уксус, кефир, йогурт), куркума, авокадо, орехи, семена, чеснок.

Старайтесь пить как можно больше воды.

Натощак - стакан воды с несколькими каплями лимонного сока, а перед завтраком можно приготовить себе зеленый смузи.

Для этого можно использовать на выбор разные фрукты и овощи: яблоко, сельдерей, листья мяты или базилика (подойдет любая зелень), киви, спелый банан плюс 100 мл воды. Все это взбивается в блендере до однородной массы.

Стоит отказаться от