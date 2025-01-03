Что надо обязательно съесть, чтобы разгрузить организм после праздников: самые сильные продукты

Новогодние праздники часто сопровождаются многотонными застольями и калорийными деликатесами. После таких потаканий вкусностям организм может чувствовать усталость и перегруженность. Итак, как помочь своему телу разгрузиться?
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам продукты для детоксикации организма.
Огурцы и сельдерей
Эти овощи имеют низкую калорийность и высокое содержание воды, что поможет организму вывести токсины и излишки жидкости.
Кифир или йогурт без добавок
Молочно-кислые продукты поддерживают здоровье кишечника и способствуют нормальному пищеварению.
Зеленая гречка
Гречневая крупа содержит много клетчатки и микроэлементов, помогающих чистить желудочно-кишечный тракт.
Самыми сильными свойствами по выведению токсинов обладают такие продукты: свекла, лимон, грейпфрут, имбирь, петрушка, ферментированные продукты (квашеная капуста, огурцы, яблочный уксус, кефир, йогурт), куркума, авокадо, орехи, семена, чеснок.
Старайтесь пить как можно больше воды.
Натощак - стакан воды с несколькими каплями лимонного сока, а перед завтраком можно приготовить себе зеленый смузи.
Для этого можно использовать на выбор разные фрукты и овощи: яблоко, сельдерей, листья мяты или базилика (подойдет любая зелень), киви, спелый банан плюс 100 мл воды. Все это взбивается в блендере до однородной массы.
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